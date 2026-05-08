Universae consolida su liderato tras ser reconocido como el mejor centro de FP online en los Student Choice Awards

Las claves

Las claves Generado con IA UNIVERSAE ha sido reconocido como el Mejor Centro de Formación Profesional Online en los Student Choice Awards, basados en la experiencia de los estudiantes. La entidad se posiciona dentro del Top 10 de escuelas de FP mejor valoradas en España, según el portal DóndeEstudiar, tras analizar más de 150.000 reseñas verificadas. UNIVERSAE destaca en los rankings de Financial Magazine por su liderazgo en titulaciones sanitarias, administrativas y tecnológicas, logrando varias primeras posiciones. El reconocimiento recibido proviene principalmente de la valoración positiva y la satisfacción de los propios estudiantes, consolidando la reputación de UNIVERSAE.

UNIVERSAE Formación Profesional refuerza su posicionamiento en el ámbito educativo con la distinción de Mejor Centro de Formación Profesional Online. El reconocimiento ha sido otorgado en los Student Choice Awards, impulsados por el portal especializado DóndeEstudiar, que se centra, de manera exclusiva, en la experiencia real de los estudiantes.

Así, la entidad se sitúa además dentro del Top 10 de escuelas de Formación Profesional mejor valoradas en España en esta edición.

El portal analiza más de 150.000 reseñas verificadas procedentes de plataformas independientes como Google Reviews, Trustpilot, CourseReport o SwitchUp.

Lo hace mediante sistemas de análisis automatizado y clasificación semántica que permiten evaluar de forma homogénea aspectos como la calidad del profesorado, la metodología, los contenidos, la atención al estudiante y la empleabilidad.

Paralelamente, UNIVERSAE ha logrado unos resultados excelentes en la 13ª edición de los Rankings de Financial Magazine, uno de los indicadores de referencia en el análisis comparativo de instituciones educativas con especial foco en Formación Profesional y en el posicionamiento por titulaciones concretas.

Financial Magazine

La clasificación publicada sitúa a la entidad en una posición de liderazgo especialmente destacada por el número de programas en los que alcanza las primeras posiciones y por la diversidad de áreas formativas en las que obtiene resultados punteros.

Así, UNIVERSAE ha logrado primeras posiciones en varias titulaciones. En concreto en los Grados Medios en Cuidados Auxiliares de Enfermería, Dietética, Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear, Gestión Administrativa, Sistemas Microinformáticos y Redes, Emergencias Sanitarias y Higiene Bucodental.

A estos resultados se suman segundas posiciones en Formación Profesional en Digital Marketing y en el Grado Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red, así como terceras posiciones en el ranking general de centros de Formación Profesional y en el Grado Superior en Administración y Finanzas.

El valor de este posicionamiento no se concentra únicamente en el volumen de titulaciones destacadas, sino en el tipo de ciclos en los que se alcanza el liderazgo. Financial Magazine recoge un rendimiento especialmente sólido en titulaciones sanitarias con alta demanda, así como en ciclos administrativos con una base amplia de alumnado y en programas tecnológicos alineados con la creciente demanda de perfiles digitales.

En conjunto, estos resultados consolidan a UNIVERSAE como una de las instituciones mejor posicionadas del ranking por número de titulaciones líderes y por amplitud de áreas formativas.

Así lo entiende también Francisco Cámara, director general de UNIVERSAE, quien comenta que desde la institución educativa están "consolidando nuestro liderazgo como institución de referencia en el ámbito de la formación" y hacía hincapié en la procedencia de estos reconocimientos.

"Nos enorgullece especialmente que parte de este reconocimiento provenga directamente de los estudiantes y de su experiencia real, porque refleja su confianza en la calidad de nuestro servicio y en el acompañamiento que reciben durante el proceso de aprendizaje. Mantenemos el foco en ofrecer una formación profesional de calidad, exigente, actual y orientada a la empleabilidad”, sentenciaba.