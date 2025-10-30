Los niveles clave para invertir en el Ibex 35 según el análisis técnico de Eduardo Bolinches

La tabla proporciona información sobre eventos técnicos relevantes, como rupturas de niveles y situaciones de sobrecompra o sobreventa.

Se incluyen datos sobre la salud de la tendencia de precios a corto, medio y largo plazo, además de soportes y resistencias técnicas.

La noticia presenta un análisis técnico detallado de los principales valores del Ibex 35, destacando recomendaciones y niveles de cierre.

La siguiente tabla muestra los primeros nueve valores que componen el selectivo español ordenados alfabéticamente. Debajo de la tabla hay un selector de páginas para poder ver la totalidad de los valores. Y por encima de ella, un buscador para encontrar más fácilmente el valor que desee, escribiéndolo directamente en la caja correspondiente.

Esta información viene presentada con datos de cierre de la sesión previa y en ella podrá ver el precio de cierre, la recomendación sobre el valor atendiendo a su situación técnica y el nivel de precios propuesto donde cerrar la posición que se recomienda.

Sigue con tres columnas que le indican la salud de la tendencia de los precios a corto plazo (CP), medio plazo (MP) y largo plazo (LP), a las que sigue la columna de los soportes y resistencias para el medio plazo (niveles técnicos) y para muy corto plazo (Sop. 1, Res. 1, Sop. 2, Res. 2, Sop. 3 y Res. 3).

La tabla se cierra con una última columna con los eventos más importantes acaecidos en los valores desde el punto de vista técnico para que pueda saber qué valores se encuentran cerca o ya han roto niveles relevantes, si están sobrecomprados o sobrevendidos, si hay un volumen anómalo, etcétera.