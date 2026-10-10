La espectacular entrada de Shakira en los conciertos de su residencia madrileña. EL ESPAÑOL

Macondo Park, la ciudad de Shakira en Madrid: más de 220.000m2 y un impacto superior a los 200 millones

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves Shakira consolida a Madrid como foco de la música en vivo con su residencia en 'Macondo Park', en el complejo Iberdrola Music, generando un impacto económico superior a los 200 millones de euros. El recinto de más de 220.000 m², diseñado por el estudio danés BIG, concibe la cultura e identidad latina como una experiencia inmersiva y compartida para todo tipo de públicos. La propuesta incluye espacios VIP exclusivos desarrollados por Match Hospitality con gastronomía de alta nivel, accesos prioritarios y áreas de relax diseñadas para el máximo confort. La artista colombiana ofrece shows de dos horas y media que combinan alta tecnología, referencias teatrales y la participación de invitados internacionales como cierre de su gira mundial.

Hace solo un par de décadas Madrid era una ciudad muy diferente. Ni de lejos, era el destino turístico que hoy conocemos. A partir de 2010 se obró una revolución sin precedentes en su estrategia turística que contó con el respaldo público-privado y logró posicionarse donde se merecía.

La cultura, el entretenimiento y el estilo de vida madrileño se convirtieron en sus señas de identidad. La escena teatral y los musicales han sido punta de lanza de este reposicionamiento y la capital luce ya como el Broadway europeo, llegando a ser la tercera en el ranking mundial, solo detrás de NY y Londres.

Tras el récord 2024, con más de 725 millones de euros de facturación, 2025 fue el año de su consolidación, también, como uno de los principales focos europeos de la música en directo.

Los cerca de 3 millones de asistentes a conciertos reafirmaron su posición como destino clave en la escena del turismo musical. Hoy, tras el paso de Bad Bunny y Shakira, Madrid se posiciona a la vanguardia de la economía del entretenimiento.

Se estima que el puertorriqueño, con sus 10 shows, generó unos 190 millones de euros. Mientras que la colombiana, con sus 12 conciertos y cerca de 650.000 espectadores, superará los 200 millones.

Las residencias de grandes artistas no son un fenómeno nuevo. En los años ´60 arrancaron en los casinos de Las Vegas con Frank Sinatra y con Elvis Presley, quien llegó a ofrecer 636 conciertos en el Hotel Hilton.

Durante los años ochenta y noventa el modelo se asoció al declive profesional de los artistas que ya no salían de gira. Pero todo cambió con las propuestas de Prince, en 2007, o Celine Dion quien actuó allí durante más de una década.

Shakira congrega a más de 50.000 espectadores en cada concierto. Sergio R. Moreno GTRES

La llegada de Shakira a Getafe ha generado miles de titulares gracias a la celebración de la latinidad que la colombiana ha puesto en pie en su Macondo Park, dentro del complejo Iberdrola Music.

La de Barranquilla no inventa la rueda, pero sí le da una vuelta de tuerca.

Una apuesta arriesgada

Los creadores de la Macondo Park, el estudio danés Bjarke Ingels Group, han ideado un laboratorio de experimentos a gran escala en múltiples disciplinas: desde la propia intendencia de organizar un macroevento titánico hasta el arte de la esponsorización.

La generación de experiencias 360º, la capacidad de atracción comercial y la creación de vivencias VIP para el público más exigente han sido aquí, también, objeto de estudio.

Con el respaldo de las cifras, del público y la crítica todo se ve en positivo, pero atreverse a realizar propuestas de este tipo implica que la marca que las soporta, en este caso Shakira, tiene una sólida reputación.

Y, además, una comprobada fiabilidad comercial porque de no haber resultado el éxito incontestable que está siendo, la debacle habría sido igualmente gigantesca.

Un show con mensaje

Macondo Park se inspira en la no menos célebre novela de García Márquez, '. Stefani Fachini De Araujo, responsable del diseño en el estudio BIG, resumía así el objetivo del proyecto “convertir la identidad latina en una experiencia compartida”.

En el fondo, es una celebración resiliente con la diáspora latina. Shakira reina en cada rincón de su ciudad, pero no todo gira exclusivamente en torno a ella.

De hecho, la cantante sitúa el origen del proyecto en el dolor de quien migra y la persecución que sufren las personas latinas.

"Frente a eso, la rabia es legítima.

Pero elegí responder con una celebración: la más grande que fuimos capaces de imaginar", declaró.

Todo es color y exaltación en el recinto de Macondo Park. Gtres

La cultura latinoamericana y las vivencias que se han creado en torno a ella dan forma a los distintos pabellones del recinto. Lo más interesante es ver cómo aquí se han aplicado múltiples capas de valor que diferencian esta propuesta de otras anteriores.

Hay un espacio para cada tipo de asistente: fans acérrimos, grupos de amigos, familias, niños… A cada paso hay algo que hacer estratégicamente ideado para cada perfil.

Los espacios premium

Pero si hablamos del diseño de experiencias en torno a la residencia de Shakira, los reservados VIP (Es La Terraza y Es La Suite), creados por Match Hospitality, se llevan la palma. No solo ofrecen vistas privilegiadas del concierto sino la posibilidad de vivirlo a escasos metros de la artista.

Según Kimberley Byrom, directora global de marca: “Todo se pensó para que hospitalidad y concierto fueran una única vivencia que crece a medida que avanza la noche. Accesos prioritarios, atención personalizada y uno de nuestros grandes diferenciales: la proximidad al espectáculo".

Es La Suite, los espacios más exclusivos creados por Match Hospitality en Macondo Park. Match Hospitality

Estas áreas cuentan con múltiples activaciones. Byrom destaca que "el trato VIP empieza desde que llegas: gastronomía a cargo de Roberto Ruiz y Ugo Chan, actuaciones de baile…

Todo convive en un mismo espacio para que el invitado disfrute mucho antes de que comience el concierto”.

En el diseño destaca el concepto lounge, con múltiples áreas de relax y hasta servicio de masajes.

La iluminación, el mobiliario y la vegetación tropical crean un entorno con referencias al imaginario latinoamericano.

Byron resumen el espíritu de la experiencia VIP que han diseñado así: “El verdadero lujo es olvidarte de la logística y dedicarte únicamente a disfrutar”.

¿Hablamos de música?

Con semejante montaje, la música podría ser, prácticamente, lo de menos. Pero no, la calidad artística y técnica del concierto supera hasta lo esperado en una artista de su talla.

Acompañada por una troupe tan diversa como el mestizaje del que ella misma hace gala, Shakira canta y baila durante dos horas y media acompañada, a veces, por estrellas como Dua Lipa o Laura Pausini.

Shakira y parte de su cuerpo de baile durante la actuación. Nicolas Gerardin

La puesta en escena combina elementos teatrales y alta tecnología, mientras su repertorio viaja por los estilos musicales del Cono Sur, con reminiscencias a la música árabe con las que la artista comparte raíces.

Para Shakira, esta residencia europea llega como cierre de la gira mundial 'Las Mujeres Ya No Lloran' que, según diversas fuentes, ha recaudado 421,6 millones de dólares ante 3,3 millones de espectadores.

Claramente, esta loba ya no llora y no sólo factura… Además, reinventa la forma de vivir la música y los espectáculos en directo.