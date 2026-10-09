La UE lanza una Estrategia de turismo basada en el dato y la formación para mantener "la supremacía mundial"

El expresidente español José María Aznar aprovechó el foro internacional para alertar ante 200 líderes mundiales de un posible cambio constitucional y del fin de la monarquía en España.

La cumbre WTTC en Malta expuso tensiones diplomáticas entre Canadá y EE. UU. debido al descenso del 20% de turistas canadienses por las estrictas normas migratorias de Donald Trump.

El plan prevé la creación de un nuevo centro de datos que alimente la Inteligencia Artificial y un proyecto educativo ante la preocupante escasez de mano de obra en el sector.

La Unión Europea lanza su primera Estrategia de turismo con el objetivo de mantener la supremacía global a través del impulso de los datos y una academia de formación para profesionales.

Un centro de datos que alimente la IA y una Academia para formar profesionales. Son dos pilares de la primera Estrategia para el turismo de la UE anunciados en la Cumbre de Malta de WTTC, el ‘Davos’ del sector, por el comisario Apostolos Tzitzikostas.

El responsable de Transporte Sostenible y Turismo de los 27 ha anunciado que esa Estrategia, elaborada tras un año y medio de contactos con empresas y destinos, servirá para que Europa mantenga su “supremacía” global.

“El desempeño de Europa sigue siendo impresionante. Es el principal destino mundial, concentra un tercio del gasto global, y es la región más segura del mundo”, ha insistido el comisario.

Los retos ahora pasan por generar una capacidad para absorber crisis, diversificar mercados mejorando la conectividad y conseguir que las pymes integren la tecnología digital.

Con el condicionante de tener un tejido empresarial formado mayoritariamente por pequeñas y medianas empresas. Una situación extensible a toda la UE, con España como buen ejemplo.

Ahí es donde encaja el nuevo centro de datos anunciado por el comisario Apostolos Tzitzikostas.

Un motor que alimente con datos de calidad las soluciones de IA que los destinos y las empresas puedan implantar.

En la cumbre de Malta, las empresas han expresado su preocupación por la calidad del dato. Faltan indicadores fiables y sistemas de medición para que las decisiones que se tomen sean las mejores.

“La capacidad de respuesta no se detiene en Europa, necesitamos socios internacionales para compartir experiencias y soluciones”, ha explicado Tzitzikostas.

Lo que pretende el comisario griego es equilibrar crecimiento y demanda. Para desestacionalizar la llegada de visitantes y para potenciar “destinos con potencial que ahora tienen dificultades para crecer”, y aliviar al tiempo la saturación de otras zonas.

“El turismo equilibrado será crucial. Y para ello tenemos que trabajar de la mano con el sector privado”, ha insistido.

¿Y qué le ha trasladado el sector privado en año y medio de contactos? Según Tzitzikostas hay una gran preocupación por la falta de mano de obra.

Tanto por la cualificación del personal como por un problema de relevo generacional: los profesionales envejecen y los jóvenes no ven atractivo el sector.

Un problema para el que la nueva Estrategia de la UE prevé una Academia que forme profesionales.

Tensión EEUU-Canadá

Otro asunto que preocupa al sector es la inestabilidad geopolítica. En Malta se ha podido apreciar la tensión al respecto entre Canadá y Estados Unidos.

El ex primer ministro canadiense, Justin Trudeau, ha señalado que el turismo de canadienses en Estados Unidos ha caído un 20% en los últimos años.

¿La causa? La inseguridad y la ansiedad que produce en el viajero canadiense las nuevas normas de inmigración norteamericanas.

“Simplemente hay muchos canadienses que cuando piensan en un viaje descartan EEUU”, ha explicado desde el auditorio principal de la cumbre.

Apenas un par de horas después le respondía en una conferencia de prensa el responsable de Turismo de Estados Unidos, Nick Adams, enviado por el presidente Donald Trump a Malta.

Adams ha acusado a Trudeau de formar parte de una campaña de boicot a su país como destino “que no perjudica al presidente Trump, sino a miles de pequeñas empresas estadounidenses”.

Aznar y la política española

El ex presidente del Gobierno español José María Aznar, por su parte, ha elevado en su paso por Malta a escala internacional sus pronósticos sobre el futuro y la estabilidad en España si Pedro Sánchez sigue al frente del Gobierno. “Si este gobierno (sin nombrar a Sánchez) resiste es inevitable un cambio constitucional y en la monarquía”.

Aznar ha insistido en que lo está en juego “ no es si un gobierno de centro derecha puede sustituir a un gobierno de centro izquierda”.

Un mensaje que ya ha lanzado en España (la semana pasada en un foro en Sevilla) pero que ahora eleva a la esfera internacional. Ante 200 líderes globales (como Trudeau, o el estadounidense Nick Adams),

“No me gusta hablar de asuntos de mi país fuera de España, pero voy a hacer una excepción hoy”, ha dicho Aznar sobre el escenario principal del evento preguntado por el presidente de WTTC, Manfredi Lefebvre.

“España ha estado durante los últimos ocho años bajo un Gobierno formado por una coalición de socialistas radicales, comunistas, separatistas y ex terroristas. Esta es la política actual del Estado”, ha explicado.

Según su análisis, “la mayor mayoría en esta coalición no cree en el sistema constitucional. No cree en la monarquía parlamentaria. Y no cree en la unidad del país”.

Según el ex presidente, “les gustaría crear en España una confederación de diferentes repúblicas independientes. Les gustaría abrir un proceso para deconstruir la Constitución”.

Con formas que según Aznar son más populistas que guiadas por una ideología política. “No es una revolución rápida. El populismo no actúa así, sino a través de una deconstrucción del sistema”.

Pero el proceso, según Aznar, llevaría inevitablemente al final del sistema constitucional actual.

El próximo año en India

WTTC ha desvelado hoy que la cumbre del próximo año se celebrará en Nueva Delhi (India).

En la clausura del encuentro celebrado en Malta, la organización ha destacado el éxito de la XXVI edición.