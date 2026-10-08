La socimi Ibervalles invertirá 16,9 millones en construir un nuevo hotel de lujo cerca del Santiago Bernabéu

El proyecto, diseñado por Bjarke Ingels Group, incorporará un ático sin aumentar la ocupación, edificabilidad ni altura máxima del inmueble actual.

El hotel será de cinco estrellas, tendrá 132 habitaciones en 15 plantas, centro de convenciones y aparcamiento subterráneo.

La socimi invertirá 16,89 millones de euros para demoler el actual edificio de oficinas de General Perón 27 y construir uno nuevo.

Ibervalles Hoteles ha obtenido el visto bueno del Ayuntamiento de Madrid para levantar un hotel de lujo junto al Santiago Bernabéu.

Un nuevo hotel de lujo llama a la puerta de la capital. Ibervalles Hoteles, socimi de la familia Isidro, ya tiene el visto bueno del Ayuntamiento de Madrid para transformar en hotel de lujo un edificio de oficinas próximo al estadio de fútbol Santiago Bernabéu.

En concreto, el edificio está ubicado en el número 27 de la avenida del General Perón, en el distrito de Tetuán.

También tiene un presupuesto de ejecución material estimado en 16,89 millones de euros para la construcción del futuro edificio, según el estudio económico del proyecto al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL-Invertia.

El edificio actual presenta una estructura inadecuada para un hotel (por la posición de los pilares y forjados), por lo que Ibervalles ha optado por derribarlo por completo y construir uno nuevo.

El presupuesto contempla más de un millón de euros solo para demoliciones, e importantes partidas para crear una nueva estructura (1,7 millones) y una nueva fachada (2,8 millones).

Aunque la obra civil y las instalaciones se llevan casi 11 millones de euros del cálculo realizado.



Además, la principal novedad estética y arquitectónica es que el nuevo hotel incorporará un ático (con una altura máxima de 3,5 metros) en la última planta.

Actual imagen del edificio ubicado en el número 27 de la avenida del General Perón Ayuntamiento de Madrid.

Se añade este remate para que la imagen del hotel se integre mejor con el resto de los edificios del entorno, que mayoritariamente tienen este tipo de solución volumétrica.

A pesar de la construcción de la nueva planta ático y la nueva fachada, el hotel no superará la edificabilidad máxima, no ocupará más suelo y mantendrá la altura máxima de coronación que tiene el edificio actual.

Hotel de lujo

El hotel que proyecta Ibervalles es de cinco estrellas. Tendrá 132 habitaciones repartidas en 15 plantas. El complejo contará además con un centro de convenciones y un aparcamiento subterráneo.

El diseño del edificio correrá a cargo del estudio de arquitectura BIG (Bjarke Ingels Group).

De momento se desconoce cuál será la cadena hotelera que se encargará de gestionar el establecimiento. La consultora CBRE es la que se está encargando de buscar un candidato.

El edificio fue adquirido por Ibervalles en octubre de 2023 a la aseguradora alemana Allianz por 35,5 millones de euros. Se trata de un activo de 7.020 metros cuadrados repartidos en plantas de unos 500 m2.

Detrás de Ibervalles está el grupo impulsado y controlado por la familia Isidro, conocidos empresarios españoles que fueron propietarios del grupo papelero Europac hasta su venta.

En su división hotelera (Ibervalles Hoteles Socimi) cuenta con otros tres activos más: un hotel en el paseo de la Castellana de Madrid, el Novotel de Valencia y otro en Cascais (Portugal). En total, suman 937 camas.