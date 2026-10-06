Iberia vuelve a suspender vuelos a Doha hasta 2027 tras su regreso en julio por el conflicto en Oriente

La conexión se operaba tres veces por semana, los miércoles, viernes y domingos, con salida desde Madrid a las 15:45 horas.

La aerolínea ya había interrumpido la ruta durante cuatro meses tras el inicio de la guerra y la retomó el 3 de julio.

Los pasajeros afectados han sido reubicados en vuelos de Qatar Airways con código IB y horarios similares.

Iberia suspende de nuevo los vuelos entre Madrid y Doha hasta el 28 de marzo de 2027 por el conflicto militar en Oriente Próximo.

Iberia ha vuelto a suspender los vuelos a Doha (Qatar) desde Madrid hasta el próximo 28 de marzo de 2027 como consecuencia de la situación derivada del conflicto militar en Oriente Próximo, después de que la aerolínea volviera a operar esta ruta el pasado mes de julio.

Los clientes afectados han sido ya reubicados en vuelos operados por Qatar Airways con código IB, con el objetivo de ofrecerles una alternativa de viaje, en horarios muy similares a los de la compañía aérea española.

Este anuncio supone una nueva cancelación de este servicio ya que Iberia suprimió esta operativa a Doha por un periodo de cuatro meses tras el estallido de la guerra en la región, volviendo posteriormente el 3 de julio.

El reinicio mencionado de la ruta en el séptimo mes se realizó a través de tres frecuencias semanales: los miércoles, viernes y domingos. En concreto, los vuelos despegaron de Madrid a las 15.45 horas y llegarán a Doha a las 23.55 horas.

Por su parte, en sentido inverso, el vuelo salió de la capital qatarí a las 01.50 horas y aterrizó en Madrid a las 08.15 horas.