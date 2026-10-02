España recibe 12,3 millones de turistas internacionales en agosto, un 9,2% más y dispara el gasto hasta los 17.800 millones

Reino Unido fue el principal mercado emisor, con 2,4 millones de turistas, seguido de Francia, con 2,1 millones, y Alemania, con 1,4 millones.

Cada turista gastó una media de 1.455 euros en agosto y 202 euros diarios; las estancias de cuatro a siete noches fueron las más frecuentes.

Entre enero y agosto llegaron cerca de 70 millones de visitantes extranjeros, un 5,4% más, que gastaron unos 99.800 millones, un 8% más.

España recibió 12,3 millones de turistas internacionales en agosto, un 9,2% más interanual, y su gasto superó los 17.800 millones de euros.

España recibió 12,3 millones de turistas internacionales en agosto, un 9,2% más que en el mismo mes de 2025, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

En cuanto al gasto de los turistas internacionales, ha crecido en este mes también un 9,2%, hasta superar los 17.800 millones de euros.

En el acumulado de los ocho primeros meses de 2026, la llegada de turistas internacionales se sitúa en cerca de 70 millones, lo que supone un crecimiento del 5,4% sobre el mismo periodo del año anterior.

En cuanto al gasto, hasta agosto los turistas foráneos han gastado unos 99.800 millones, un 8% más.

Durante el mes de agosto, cada turista internacional gastó un promedio de 1.455 euros, cifra similar a la de agosto de 2025. El gasto medio diario de los visitantes se situó en 202 euros, con un crecimiento interanual del 1,9%.

La duración de la estancia mayoritaria entre los turistas en este mes fue de cuatro a siete noches, con más de 5,8 millones y un aumento anual del 10,1%.

El número de visitantes se incrementó un 3% entre los que no pernoctan (excursionistas) y un 8,9% entre los turistas con mayor duración (más de 15 noches).

Reino Unido

En el mes de agosto, Reino Unido ha sido el primer país de origen de las personas que nos visitan, con 2,4 millones de turistas, un aumento del 9,3%.

En cuanto al gasto, los ciudadanos de Reino Unido han dejado en España en agosto 3.366 millones de euros, un 7,6% más que en el mismo mes del 2025.

En segundo lugar, se encuentra Francia, cuyos turistas aumentaron un 2,1% respecto a agosto del 2025, con cerca de 2,1 millones de turistas internacionales.

El gasto también aumenta un 2,1% con un total de 2.240 millones de euros.

Y la tercera posición es para Alemania. De este país han llegado 1,4 millones de turistas en agosto, lo que se traduce en un aumento del 4,5% interanual.

El gasto de los turistas alemanes alcanza los 1.974 millones de euros, un 8,2% más que el mismo mes de 2025.