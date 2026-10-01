Viajes El Corte Inglés, único candidato al megacontrato para viajes del Gobierno suspendido por la justicia

Las agencias de viajes argumentan que las condiciones económicas del contrato son inviables y contienen penalizaciones excesivas.

Ninguna empresa se presentó para el Lote 4, que ha quedado desierto y requiere una solución alternativa.

El contrato, valorado en más de 600 millones de euros, está suspendido debido a impugnaciones de la patronal Gebta y otras agencias.

Viajes El Corte Inglés es la única empresa que ha presentado oferta para el megacontrato de viajes de la Administración General del Estado.

Viajes El Corte Inglés ha sido la única empresa que ha pujado por los lotes del concurso del servicio de agencias de viajes de la Administración General del Estado (AGE), ahora mismo paralizado por la impugnación de la patronal Gebta y por otras agencias.

Antes de hacerse pública esa suspensión, la Mesa de Contratación se reunió para tramitar formalmente lo recibido al cierre del plazo de ofertas (16 de septiembre).

En este trámite administrativo constata que sólo se ha presentado Viajes El Corte Inglés para cuatro de los cinco lotes y remite su oferta a informe técnico.

Ninguna empresa se presentó para gestionar los viajes del grupo 4 (Lote 4). Por lo tanto, el Gobierno declara esa parte "desierta", lo que significa que tendrán que buscar otra solución para ese grupo más adelante.

La Mesa de Contratación acuerda enviar las ofertas de viajes El Corte Inglés a la Subdirección General de Gestión Presupuestaria y Asuntos Generales para su valoración, detección de posibles ofertas anormalmente bajas y emisión del informe correspondiente.

Suspensión

A pesar de que la división de viajes de El Corte Inglés es la única candidata, puede que no llegue a ser la adjudicataria final.

Pocos días después, se hizo público que el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) decidió suspender cautelarmente el concurso a raíz de las impugnaciones presentadas.

Las agencias de viajes recurrieron los pliegos de este macrocontrato (valorado en más de 600 millones de euros) argumentando que las condiciones económicas son inviables y obligan a trabajar con pérdidas, además de contener cláusulas y penalizaciones desproporcionadas.

Esto explica, en parte, por qué ninguna otra gran agencia presentó oferta.

El proceso está, por tanto, completamente congelado o en pausa mientras el tribunal analiza el fondo de los recursos. El levantamiento de esta medida se acordará cuando se dicte la resolución final del recurso.

Así, la evaluación de la oferta económica de El Corte Inglés no se resolverá formalmente hasta que el TACRC se pronuncie.

Si el tribunal da la razón a las patronales, el concurso actual quedará anulado y el Ministerio de Hacienda tendrá que rehacer los pliegos y lanzar una nueva licitación.

Si el tribunal desestima los recursos, la tramitación se reanudará en el punto en el que la dejó el acta.

Mientras tanto, el servicio de viajes del Estado continuará prestándose mediante los contratos o prórrogas actualmente vigentes.