El Corte Inglés compra el 25% de su filial de viajes y se hace con su control absoluto

Viajes El Corte Inglés elevó sus ingresos a 3.489 millones de euros en el último ejercicio, con un ebitda de 107 millones.

La filial de viajes, tras la integración con Logitravel, cuenta con más de 3.500 millones en ingresos y una plantilla de más de 5.000 personas.

La operación, cuyo precio no ha trascendido, está pendiente de aprobación por la CNMC y la autoridad de competencia portuguesa.

El Corte Inglés adquiere el 25% restante de su filial de viajes y pasa a controlar el 100% de la compañía.

El Corte Inglés se ha hecho con el 100% de su filial de viajes. La compañía, que hasta ahora era propietaria del 75%, ha adquirido el 25% que estaba en manos de Tool Factory desde que se cerró la fusión con Logitravel.

El precio de la operación no ha trascendido. Si bien es cierto, la compañía provisionó 220 millones de euros fruto del pacto de socios firmado en febrero de 2022, según detallaba en las cuentas auditadas.

La operación deberá ser aprobada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y por la autoridad de competencia portuguesa (Autoridade da Concorrência).

En un comunicado, El Corte Inglés recuerda que esta compra se enmarca en el pacto de socios al que se llegó en febrero de 2022 cuando se formalizó el acuerdo para dar entrada a Tool Factory (propietario entonces, entre otras, de la marca Logitravel) en el accionariado del Grupo Viajes El Corte Inglés.

El acuerdo al que llegaron El Corte Inglés y Tool Factory en 2021 para su fusión abarcaba la integración de los negocios de agencias de viajes de ambos, comprendiendo tanto los viajes vacacionales, como de negocios, incentivos, congresos y eventos.

Como resultado del acuerdo, se constituyó una empresa en el sector con más de 3.500 millones de euros en ingresos, una plantilla que supera las 5.000 personas, más de 500 puntos de venta en todo el mundo y amplia cobertura online.

Años después, esta filial ha ido ganando peso en los planes de los grandes almacenes, que apostarán fuertemente por esta división, que cuenta con una red de 400 agencias.

Durante la reciente junta de accionistas, la presidenta Cristina Álvarez hizo referencia a Viajes El Corte Inglés como un servicio “que lleva nuestro sello, que genera confianza, y que refuerza el vínculo con nuestros clientes”.

En el último ejercicio, Viajes El Corte Inglés elevó sus ingresos a los 3.489 millones de euros, con una cifra de negocios de 2.117 millones, un 3,1% más y con un ebitda de 107 millones de euros, un 6,3% por encima.

Tool Factory centrará su actividad en la inversión en activos hoteleros, cuya gestión desarrolla con SmyHotels.