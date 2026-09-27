Así viajan los españoles: turismo nacional, por ocio y con un gasto de 97 euros al día

El ocio fue el principal motivo de viaje (53,2%), aunque aumentaron las visitas a familiares y los viajes por negocios.

El gasto medio diario por persona fue de 97 euros, siendo más alto en viajes internacionales (159 euros) que en nacionales (82 euros).

El turismo nacional fue mayoritario, destacando Andalucía, Cataluña y la Comunitat Valenciana como principales destinos.

Los españoles realizaron 46,9 millones de viajes en el segundo trimestre de 2026, un 1,1% más que el año anterior.

Durante el segundo trimestre de 2026, los residentes en España realizaron un total de 46,9 millones de viajes, lo que representa un incremento del 1,1% en comparación con el mismo periodo del año anterior. ¿Cómo fueron sus viajes?

De estos desplazamientos, la gran mayoría tuvo como destino el propio territorio nacional, con un aumento del 1%, mientras que los viajes hacia el extranjero experimentaron un crecimiento del 2%, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

¿Qué destinos gustan más en España? Andalucía se situó como el destino principal al recibir el 16,8% de los viajes, seguida por Cataluña (13,6%) y la Comunitat Valenciana (11%).

Por otro lado, la Comunidad de Madrid, Cataluña y Andalucía fueron las regiones de origen que más viajeros aportaron al total nacional.

Sin embargo, eliminando el efecto del tamaño de la población de cada comunidad, los habitantes del País Vasco, Aragón y la Comunidad de Madrid resultaron ser los más viajeros.

Gasto

El impacto económico de estos desplazamientos fue notable, con un gasto total que ascendió a 15.729 millones de euros, reflejando una subida del 3,5% respecto al mismo periodo de 2025.

El gasto medio diario de los turistas nacionales se situó en 97 euros a nivel general.

Esta cifra marca una diferencia significativa según el destino elegido, siendo de 82 euros en los viajes internos frente a los 159 euros registrados en los desplazamientos internacionales.

El reparto de este presupuesto también varió dependiendo de si el viaje era nacional o internacional.

Mientras que en el turismo interno la mayor parte del gasto se destinó al alojamiento (27,3% del total), en los viajes al extranjero la partida principal fue el transporte, acaparando el 30,5% del presupuesto.

A nivel autonómico, los gastos medios diarios de destino más elevados se dieron en Illes Balears (117 euros), Comunidad de Madrid (116) y Canarias (115), en contraste con Castilla-La Mancha, Extremadura y Castilla y León, que presentaron las cifras más bajas.

Finalmente, los motivos principales de los desplazamientos mostraron diferentes tendencias durante este trimestre.

La principal motivación para viajar es por ocio, recreo y vacaciones (53,2%), a pesar de que descendieron un 1,1% en el segundo trimestre del año.

Sí aumentaron las visitas a familiares y amigos (1,8%) que representan el 31,1%.

Los viajes por negocios y motivos profesionales también experimentaron una fuerte subida del 11,1%. Representan el 9,8%.

Paralelamente, las excursiones (salidas sin pernoctación) sufrieron una caída interanual del 7,3%, situándose en 41,4 millones.