¿Puede 'morir de éxito' el modelo turístico español? El sector exige colaboración pública para seguir creciendo priorizando la calidad

El sector turístico demanda mayor colaboración pública e inversión en infraestructuras y servicios para priorizar la calidad sobre la cantidad.

El gasto total y diario de los turistas internacionales en España sigue aumentando, manteniéndose la duración media de los viajes.

España está a punto de superar los 100 millones de turistas internacionales anuales, batiendo récords tras la recuperación pospandemia.

El turismo en España generó en 2025 un impacto económico de 218.459 millones de euros, representando el 13% del PIB.

El turismo en España generó en 2025 un impacto económico de 218.459 millones de euros y ya supone el 13% del PIB español según un informe de Exceltur.

Este domingo 27 de septiembre es el Día Internacional del Turismo. Y aunque España es una de las principales potencias mundiales en esta industria, hace tiempo que en el sector se ha planteado una cuestión: no solo se debe crecer en cantidad, sino también en calidad.

Lo cierto es que el sector no para de batir récords. Ya recuperado de la gran debacle que sufrió por la pandemia de la Covid, nuestro país está a las puertas de batir la barrera de los 100 millones de turistas internacionales al año.

Con todo, es cierto que las cifras que exponen la 'salud' del sistema también han ido mejorando en este tiempo.

Lo que se gastan los turistas internacionales en España se va incrementando de manera progresiva.

También lo hace el gasto diario por persona. Y, a su vez, se mantiene la duración media de los viajes.

Con el objetivo de ver qué retos tiene el sector por delante y cómo debe enfrentarse a ellos, en este Valor Añadido contamos con Carlos Garrido, presidente de la Mesa del Turismo.

Las claves que propone: implicación del sector público y mayor inversión en infraestructuras y servicios.