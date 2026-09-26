Los precios de la habitación de hotel no tocan techo: en agosto alcanzaron los 167 euros, su nivel más alto

El auge de precios está asociado a la alta demanda turística, la inflación y fenómenos como el eclipse solar, que impulsaron aún más los precios en agosto.

Las tarifas hoteleras varían según la categoría: los hoteles de cinco estrellas alcanzaron una media de 357,8 euros, mientras que en Estepona el ADR fue de 418 euros.

Este valor representa un incremento del 7,3% respecto a agosto de 2025 y un 75,6% más que hace diez años.

El precio medio de la noche de hotel en agosto de 2026 alcanzó los 166,9 euros, el nivel más alto registrado hasta la fecha.

El 2026 será recordado como el año de los récords turísticos. No sólo en llegada de turistas internacionales y en gasto, sino también en precios. Una muestra de ello son las tarifas hoteleras que ya han alcanzado niveles históricos en agosto.

En concreto, en el octavo mes del año el precio medio de la noche de hotel fue de 166,9 euros, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Se trata de una tarifa un 7,3% más alta que la anotada en el mismo mes de 2025 y del registro más alto de la historia hasta el momento.

Supera, de esta forma, al máximo registrado en agosto de 2025 cuando la noche de hotel se situó en los 155,7 euros y al dato de julio de 2026 (157 euros).

Aunque el dato de agosto de 2026 varía en función de la categoría del establecimiento y del lugar. Por ejemplo, la tarifa media fue de 357,8 euros para los hoteles de cinco estrellas, de 176,7 euros para los de cuatro y de 145 para los de tres.

El punto turístico con mayor facturación media de los hoteles por cada habitación ocupada (ADR, por sus siglas en inglés) fue Estepona, con 418 euros.

Además, este año durante el mes de agosto tuvo lugar el fenómeno del eclipse solar que disparó los precios en los establecimientos hoteleros de buena parte de España.

Un 75,6% más caro

Hace diez años la tarifa media de un establecimiento hotelero en el mismo mes era de 95,1 euros. Es decir, ha aumentado un 75,6%.

Y eso que entremedias la pandemia moderó el precio. En agosto de 2019 -anterior a la Covid- partíamos de un precio medio de 109 euros.

Con la pandemia las tarifas hoteleras estuvieron de media por debajo de 100 euros.

Pero en 2022 (con tarifas de 114 euros) el ADR inició una escala de incrementos a razón de 10 euros más cada año que han llegado a su máximo este mes de agosto.

Detrás de este incremento también está la crisis de inflación que ha hecho que los precios crezcan de manera generalizada. Y el sector turístico no se ha librado de ello.

De hecho, el aumento de los precios y la pérdida de poder adquisitivo han empujado a los españoles a reducir sus vacaciones este año.

Si bien es cierto, lo que queda de este año -tal y como viene siendo habitual- reservar en un hotel será más económico que en el mes estrella de verano.

Pese a los precios y la situación de inflación, se espera que España bata la cifra de 100 millones de viajeros internacionales en 2026.

El año pasado cerró con 96,8 millones de turistas internacionales. Así que este 2026 todavía puede batir otro récord turístico más.