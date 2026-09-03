El hotel de Cristiano en Madrid compensa la caída de clientes: sube precios y firma un año récord de beneficios en 2025

El grupo inversor retiró 3,7 millones de euros en liquidez, y la plantilla se compone de 51 empleados, aunque ninguna mujer ocupa cargos directivos.

La facturación descendió levemente a 13,5 millones de euros, pero la rentabilidad se mantuvo gracias al auge turístico en Madrid y el reconocimiento como 'Madrid Unique Destination'.

La estrategia del hotel consistió en subir precios para compensar la ligera caída en el número de clientes, con tarifas actuales entre 180 y 520 euros por noche.

El hotel de Cristiano Ronaldo en la Gran Vía de Madrid logró un beneficio récord de 1,7 millones de euros en 2025, un 10% más que el año anterior.

El hotel de Cristiano Ronaldo en la Gran Vía (Madrid) encadena cuatro años de ganancias. El pasado ejercicio lo cerró con un beneficio récord de 1,7 millones de euros, un 10% más que en 2024.

Detrás de este resultado está una estrategia que se centró en incrementar el precio medio para compensar la disminución de demanda que registró el establecimiento, según queda detallado en las cuentas depositadas recientemente en el Registro Mercantil.

La subida de precios se mantiene en 2026. Actualmente sus tarifas para una noche de septiembre oscilan entre los 180 y los 520 euros.

La caída de clientes se notó en la cifra de negocios de Pestana CR7 Gran Vía Madrid. Esta descendió ligeramente hasta los 13,5 millones (frente a los 13,6 millones facturados en 2024).

La hotelera cree que la actividad turística en la que opera se vio impulsada por el galardón 'Madrid Unique Destination' obtenido por la capital española en los Spain Travel Awards 2025.

Algo que demuestra el auge del turismo en la ciudad.

Dentro de las cuentas también destaca que, a pesar de ganar 1,78 millones, el grupo inversor retiró en un solo año 3,7 millones de euros de liquidez del hotel de Gran Vía.

De ellos, un millón fue por reparto de dividendos y 2,7 millones como devolución de aportaciones previas de socios. Dos movimientos que dejaron el nivel de efectivo de la compañía bajo mínimos.

El propio futbolista facturó a la empresa 267.539 euros durante el ejercicio 2025 en concepto de "gastos de explotación". Es decir, en concepto de pago por derechos de marca o de imagen.

Además, la empresa aumentó sus gastos de personal un 5% como parte de su esfuerzo "por continuar reforzando las condiciones retributivas y laborales", según detalla en las cuentas.

Al cierre del ejercicio 2025, la plantilla total estaba conformada por 51 empleados, distribuidos en 36 hombres y 15 mujeres (ninguna de ellas en la cúpula directiva).

Pestana CR7

Cabe recordar que el 7 de junio de 2021, el hotel de Cristiano Ronaldo en la Gran Vía (Madrid) abrió sus puertas al público tras los retrasos provocados por la pandemia.

El Pestana CR7 está ubicado en Gran Vía 29, en un edificio de la década de 1920 que ha sido sometido a una completa rehabilitación para dotarlo de todas las comodidades y de un estilo contemporáneo con reminiscencias a la época dorada de Madrid. Cuenta con 168 habitaciones.

El jugador Cristiano Ronaldo, en uno de sus hoteles Pestana CR7. Pestana

La sociedad desarrolla la explotación del hotel Pestana CR7 Gran Vía Madrid Lifestyle Hotels por medio de un contrato de arrendamiento con el propietario del inmueble.

Dicho contrato finaliza en 2044 y prevé el pago de una renta fija mensual. En 2025, el pago fue de 2,18 millones de euros.

‘Joint venture’

El astro del fútbol entró hace diez años en el negocio hotelero. En concreto, en diciembre del 2015, Dionisio Pestana (fundador de Pestana Hotel Group) y Cristiano Ronaldo firmaron un acuerdo de joint venture con el objetivo de crear una sola marca y un nuevo concepto hotelero: Pestana CR7 Lifestyle Hotels.

Detrás de esta alianza está la sociedad Pestana CR7 Holdings. Este acuerdo estimó una inversión inicial de 75 millones de euros para construir cerca de 400 habitaciones en cuatro ciudades (Funchal, Lisboa, Madrid y Nueva York).

Actualmente, además del establecimiento en España hay hoteles de la marca de Cristiano Ronaldo en otros tres países: Pestana CR7 Funchal y Pestana CR7 Lisboa (Portugal), Pestana CR7 Times Square (EEUU) y Pestana CR7 Marrakech (Marruecos).