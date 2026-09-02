Ryanair ya sufre el impacto de la crisis del petróleo: recorta previsiones de tráfico y augura subidas en los billetes

Advierte que si los precios del petróleo siguen altos hasta verano de 2027, las tarifas de los billetes subirán considerablemente.

Ryanair estima que el recorte en invierno reducirá sus pérdidas entre 70 y 100 millones de euros en 2026.

La aerolínea reduce su programación de invierno para limitar su exposición al alto precio del combustible no cubierto.

Ryanair recorta en dos millones su previsión de pasajeros para el año fiscal 2027, situándola en 214 millones.

La crisis del petróleo derivada del conflicto en Oriente Próximo ya afecta a aerolíneas que estaban bien posicionadas como Ryanair, que han tenido que recortar sus previsiones de tráfico aéreo para limitar su exposición al combustible no cubierto en el invierno.

En concreto, Ryanair ha anunciado un recorte en dos millones su objetivo de pasajeros transportados correspondiente al año fiscal 2027, fijado ahora en 214 millones.

Ante los altos precios del petróleo no cubierto (el combustible de aviación cotiza actualmente a unos 140 dólares por barril), asegura que es “sensato reducir estratégicamente la exposición al combustible sin cobertura durante la temporada de invierno (de noviembre a marzo), que suele ser no rentable”.

Ryanair prevé que este recorte puntual en la programación de invierno reduzca las pérdidas del invierno de 2026 entre 70 millones de euros y 100 millones.

La low cost irlandesa prevé que el tráfico aéreo de noviembre a marzo se mantenga “prácticamente estable” en términos interanuales.

A pesar de ello, con el 80% del combustible para aviones del ejercicio fiscal 2027 cubierto a unos 67 dólares por barril, desde Ryanair dicen encontrarse en “buena posición” para registrar otro año rentable, aunque por debajo del beneficio neto después de impuestos récord del anterior año, que fue de 2.260 millones de euros.

También alerta de posibles subidas en los precios de los billetes si la crisis se alarga en el tiempo.

“Si los altos precios del petróleo continúan hasta el verano de 2027, las tarifas aéreas de corto alcance en Europa aumentarán sustancialmente para reflejar el encarecimiento del combustible”, añade la aerolínea.