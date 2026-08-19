Iberia mantendrá la suspensión de vuelos a Cuba hasta junio de 2027 por la crisis energética

Varias hoteleras españolas también han abandonado Cuba, en parte por la amenaza de sanciones de EE.UU. a empresas con vínculos con Gaesa.

Iberia ha ampliado las opciones de reembolso y cambio de destino para los pasajeros afectados por la suspensión.

La aerolínea ofrece alternativas a sus clientes, permitiendo viajar hasta Panamá y continuar a Cuba mediante acuerdo con Copa Airlines.

Iberia mantendrá suspendidos sus vuelos directos a Cuba al menos hasta junio de 2027 debido a la crisis energética en la isla.

Iberia aplaza su regreso a Cuba, al menos hasta junio de 2027. La aerolínea ha decidido que mantendrá la suspensión temporal de sus vuelos directos a Cuba durante los próximos meses debido a la situación de crisis energética que atraviesa el país.

Así que junio de 2027 es la fecha en la que la venta de billetes permanece abierta, siempre que las condiciones lo permitan.

La aerolínea ha explicado que la situación en el destino centroamericano ha afectado de manera "muy significativa" tanto a la demanda como a las condiciones de la operación.

No obstante, mientras dure esta suspensión, los clientes de Iberia seguirán con la posibilidad de viajar hasta Panamá y, desde allí, continuar su viaje a Cuba gracias al acuerdo de código compartido con Copa Airlines. Además, las oficinas de Iberia en La Habana (Cuba) seguirán abiertas para atender a los pasajeros.

La aerolínea del grupo IAG también ha ampliado las condiciones de flexibilización para los clientes con billete emitido, optando por el reembolso en efectivo o mediante bono y el cambio de destino a Miami, Panamá, Santo Domingo o México.

"Iberia mantiene un compromiso histórico con Cuba desde 1949, año en el que realizó su primer vuelo a la isla, y mantiene su voluntad de recuperar la operación cuando sea posible", aseguran fuentes de la compañía aérea.

Desde inicios del pasado mes de febrero, la operativa con Cuba ya se estaba viendo afectada por las condiciones de la isla, mientras la compañía aérea necesitaba realizar una escala técnica en Santo Domingo (República Dominicana) para el repostaje en los vuelos de regreso a Madrid, hasta el punto de anunciar en abril la suspensión desde junio.

Por su parte, Air Europa mantiene una conexión de tres frecuencias semanales con Cuba, trasladando desde mediados de junio el destino para repostar combustible en el vuelo de regreso, actualmente en Punta Cana, en lugar de como venía haciendo en Santo Domingo.

En una reciente actualización, la firma continuará con esta medida vigente hasta el próximo 13 de septiembre, salvo posterior cambio.

Hoteleras españolas

Esta situación coincide con la retirada del país de las hoteleras españolas. Meliá, Iberostar y Barceló dejaron de operar de forma definitiva sus hoteles en la isla desde el pasado mes de julio.

En este caso fue por la amenaza de EEUU de sancionar a empresas extranjeras que tengan relación con Gaesa, conglomerado militar que controla más de la mitad del PIB cubano y que es propietario de la mayoría de hoteles del país.