Los viajes del Imserso podrán reservarse a partir del 14 de septiembre: casi 900.000 plazas para jubilados

Las plazas se distribuyen entre turismo de costa peninsular, insular y escapadas culturales, y hay opciones para viajar con animales de compañía según normativa.

Se mantiene la tarifa reducida de 50 euros para pensionistas con menores recursos, con 7.447 plazas reservadas para este colectivo.

Las cartas enviadas a los acreditados incluyen los códigos necesarios para reservar y detallan quién puede viajar: el titular, acompañante o hijos con discapacidad.

El Imserso abrirá la reserva de viajes para jubilados el 14 de septiembre, ofreciendo casi 900.000 plazas para la temporada 2026-2027.

El Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), adscrito al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, ha anunciado que los viajes del Programa de Turismo de la temporada 2026-2027 con casi 900.000 plazas empezarán a comercializarse a partir del 14 de septiembre.

El Imserso ya ha comenzado a enviar un total de 2.938.156 cartas que irán llegando a las 4.602.255 personas acreditadas para poder viajar con el programa de turismo.

Estas cartas incluyen cuatro dígitos, distintos cada temporada, que son los que permiten hacer las reservas o comprar los viajes.

En las misivas también se explica a partir de qué fecha pueden las personas usuarias reservar o comprar sus viajes, así como las personas que pueden viajar, que son siempre el titular del expediente y, en su caso, el acompañante (cónyuge, pareja de hecho …) o los hijos en situación de discapacidad.

En esta nueva temporada se mantiene la tarifa reducida para que los y las pensionistas con menos recursos puedan viajar por solo 50 euros, sin importar destino y siendo el Imserso el que asume el coste restante del viaje.

En total, se han reservado 7.447 plazas destinadas a este fin, para aquellas personas que reciban una prestación igual o inferior al importe de las pensiones no contributivas de incapacidad o jubilación de la Seguridad Social.

También se han reservado un porcentaje de plazas para que aquellas personas usuarias que lo deseen puedan viajar junto a sus animales de compañía, tanto en los viajes de costa peninsular como los de costa insular, viajando siempre de acuerdo con la normativa y los cuidados que requieren estos animales.

En total, este año el Imserso ofrece 879.213 plazas, de las cuales: el 50,1% (440.284 plazas) se destinan para turismo de costa peninsular; el 25,9% (228.142 plazas) se destinan para turismo de costa insular; y el 23,9% (210.787 plazas) se destinan para el turismo de escapada, que incluye circuitos culturales, turismo de naturaleza, capitales de provincia, y ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y de procedencia europea.

Los viajes de costa peninsular y los circuitos culturales son gestionados por Ávoris, mientras que los de las islas los comercializa Mundiplan.

Por CCAA

El 14 de septiembre comenzará la comercialización de los viajes en las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Madrid, Melilla, Navarra y La Rioja para las personas usuarias preferentes y el 15 de septiembre para las no preferentes.

En Asturias, Cataluña, Castilla La Mancha, Comunidad Valenciana, Ceuta, Islas Baleares, Islas Canarias, Cantabria, Murcia y País Vasco los y las usuarias del programa podrán acceder a la compra a partir del día 16 de septiembre para las personas usuarias preferentes y un día después, el 17, para no preferentes.

La condición de acreditación preferente o no preferente se consigue tras una baremación de las solicitudes, de acuerdo con los criterios fijados en la orden de regulación del programa y la resolución de convocatoria.

El Imserso recuerda que cada provincia tiene asignada una cantidad de viajes disponibles a cada uno de los destinos en proporción al número de personas mayores de 65 años residentes y censadas en la misma.

Los primeros días de comercialización, del 14 al 18 de septiembre, las personas solicitantes tan sólo pueden reservar los viajes existentes en su cupo por provincia, con el objetivo de escalonar la venta para evitar la posible sobrecarga de las centrales de reservas de viajes de las empresas contratistas y garantizar así su correcto funcionamiento.

Posteriormente, a partir del 19 de septiembre, se abre la posibilidad de reservar viajes que hayan quedado sin comercializar de cualquier provincia.

No obstante, el proceso de comercialización permanece abierto durante toda la temporada. Las cancelaciones, modificaciones y renuncias generan de forma constante nuevas disponibilidades que vuelven a incorporarse al sistema de venta, por lo que es habitual que aparezcan nuevas oportunidades de reserva a lo largo de los meses en todos los destinos.

Además, el Imserso ha querido evitar la concentración de los viajes en pocas fechas. Para ello, ha distribuido el 36% de las plazas de cada lote de forma proporcional durante cada mes de la campaña de viajes.