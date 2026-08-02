Vueling saca tajada de los recortes de Ryanair y amenaza su reinado: suma 1,2 millones de pasajeros extra hasta junio

Dentro de su plan 'Rumbo 2035', invertirá 5.000 millones para renovar su flota y aspira a transportar 60 millones de pasajeros en diez años.

Vueling ha inaugurado quince nuevas rutas y ha incrementado notablemente su tráfico en aeropuertos como Jerez, Tenerife Norte y La Coruña.

La compañía crece ocupando huecos dejados por Ryanair, que ha reducido operaciones y perdido 354.305 pasajeros en el mismo periodo.

Vueling suma 1,2 millones de pasajeros extra hasta junio de 2026 y alcanza una cuota del 15,5% en España.

Vueling dispara su crecimiento en España. La aerolínea del grupo IAG suma 1,2 millones de pasajeros más en el primer semestre de 2026 gracias, en parte, a llenar los huecos que Ryanair ha ido dejando en algunos aeropuertos secundarios.

Es la segunda aerolínea por volumen de tráfico en España con 24,2 millones de pasajeros transportados hasta junio, un 5,3% más, según los datos de Aena, que cuenta a los pasajeros que pasan por los aeropuertos españoles tanto en salidas como en llegadas.

Su cuota es del 15,5%, ligeramente superior a la del mismo periodo del año anterior.

Por delante sólo tiene a Ryanair, con 32,6 millones de pasajeros y una caída del 1,1% de su tráfico. Pierde 354.305 pasajeros con respecto al primer semestre de 2025.

Sigue siendo la aerolínea líder en España con una cuota del 20,9%, pero con caídas constantes desde que anunció la eliminación de 3 millones de plazas en aeropuertos secundarios.

Lo hizo por la falta de incentivos de Aena y las elevadas tasas. El año pasado por estas fechas su cuota era del 21,9%.

Pero lo cierto es que ha desaparecido de aeropuertos como Valladolid, Jerez, Vigo, Tenerife Norte y Asturias. También ha reducido tráfico en las Islas Canarias, Santander, Zaragoza, Girona, Santiago de Compostela…

Y eso lo ha sabido aprovechar Vueling que, por ejemplo, reanudó la ruta entre Barcelona y Valladolid abandonada tiempo atrás.

Lo hizo el 28 de octubre del año pasado con tres frecuencias semanales. De enero a junio de 2026 Vueling ha transportado 17.508 pasajeros en este aeropuerto.

De hecho, el retorno de Vueling, sumada a las dos frecuencias semanales de Binter, han permitido a este aeródromo dejar de perder pasajeros y empezar a ganar tráfico.

Caso parecido es el de Jerez de la Frontera, que ha sido el aeropuerto con mayor crecimiento de Vueling en junio, con un incremento del 53,8% respecto a junio de 2025.

Según datos aportados a este periódico por la aerolínea catalana, hasta junio transportaron 119.828 pasajeros en este aeródromo, un 31,2% más respecto al mismo periodo del año anterior.

En Tenerife Norte, Vueling creció un 9,9% (948.668 pasajeros transportados) y en Gran Canaria subió un 5,6% (822.851 pasajeros) situándose como primer operador en el semestre.

También ha crecido en La Coruña (+72,4% y 276.508 pasajeros transportados) o en su hub principal, Barcelona. En El Prat sumó 11,1 millones de pasajeros, un 4% más.

En este primer semestre, la compañía de IAG ha inaugurado hasta quince rutas nuevas, como Barcelona-Logroño, Alicante-Tánger o Bilbao-Edimburgo

Plan de vuelo

El crecimiento de Vueling no se debe al agujero que Ryanair ha dejado en media España. No es, por tanto, casual. Forma parte de la estrategia ‘Rumbo 2035’ lanzada a principios de año.

La aerolínea catalana invertirá 5.000 millones de euros hasta 2030 con el objetivo puesto en pasar de 40 a 60 millones de pasajeros transportados en diez años y seguir liderando en el aeropuerto de El Prat.

Vueling apuesta por reforzar su red y acometer la transformación de la flota, pasando de Airbus a Boeing tras alcanzar acuerdos con los sindicatos.

En concreto, la adjudicación de 50 aeronaves Boeing anunciada por el grupo en agosto de 2025 marca el inicio de esta transición hacia una flota más homogénea y de nueva generación.

La llegada de los tres primeros Boeing dentro de la primera fase de transición, que comprende las primeras 50 aeronaves ya adjudicadas, está prevista a partir del último trimestre de 2026.