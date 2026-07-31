IAG gana 1.033 millones de euros, un 20,6% menos por la guerra en Oriente Próximo y la crisis del petróleo

A pesar de la reducción de beneficios, los ingresos aumentaron un 1% hasta los 16.064 millones, impulsados por la fuerte demanda de viajes y buenas previsiones para el resto del año.

Los gastos excepcionales por reestructuración en British Airways e Iberia sumaron 149 millones de euros en el periodo analizado.

El grupo aéreo, que incluye Iberia, British Airways, Vueling y Aer Lingus, cubre el 70% de su consumo de queroseno para lo que resta del año.

IAG obtuvo un beneficio de 1.033 millones de euros en el primer semestre de 2026, un 20,6% menos debido a la guerra en Oriente Próximo y la crisis del petróleo.

El holding IAG, que engloba Iberia, British Airways, Vueling y Aer Lingus, nota el impacto de la guerra en Oriente Próximo en sus cuentas. El grupo aéreo cierra el primer semestre de 2026 con un beneficio de 1.033 millones, un 20,6% menos que en el mismo periodo del año anterior.

La cobertura del queroseno en el grupo es del 70% para lo que resta de año, manteniéndose sin cambios.

Según la curva de combustible a fecha de 27 de julio de 2026, el coste de combustible alcanzaría aproximadamente 8.600 millones de euros, lo que supone 300 millones de euros menos que los previstos a finales de junio y 400 millones de euros menos con respecto a mayo.

Desde el grupo ha destacado que se ha recuperado aproximadamente el 60% del aumento del coste del combustible gracias al crecimiento de los ingresos y a las medidas de reducción de costes, en consonancia con nuestras previsiones.

Este resultado también tiene que ver con el gasto excepcional de 149 millones de euros que atribuye a los programas de reestructuración de British Airways e Iberia, que ascienden a 35 millones de euros y 114 millones de euros, respectivamente.

Recordemos que Iberia cerró en marzo un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) voluntario para 996 empleados.

A pesar de reducir beneficios, IAG saca pecho. “Con estos resultados IAG ha vuelto a demostrar que sus excelentes fundamentos respaldan la creación continua de valor para nuestros accionistas, a pesar del impacto de la crisis en Oriente Próximo y de los acontecimientos geopolíticos en general”, señala Luis Gallego, consejero delegado de IAG.

Los ingresos aumentaron un 1%, hasta los 16.064 millones de euros, impulsados por la fuerte demanda de viajes.

Por su parte, los gastos de explotación alcanzaron los 14.456 millones de euros (+3,1%), de los cuales se incluyeron excepcionales de 149 millones de euros, que se atribuyen a los programas de reestructuración de British Airways e Iberia.

Previsiones

El directivo cree que están bien posicionados para hacer frente a estas adversidades a corto plazo gracias a una cartera diversificada de marcas de primer nivel en mercados grandes y atractivos, márgenes líderes en el sector, un importante flujo de caja libre, un balance sólido y una remuneración atractiva al accionista.

Las previsiones también son buenas. IAG prevé que la demanda de viajes en toda la red se mantenga fuerte. Las reservas para la segunda mitad del año se sitúan actualmente en torno al 57%, y los ingresos previstos se sitúan en consonancia con el año anterior.

Siguen esperando recuperar alrededor del 60% del aumento del coste del combustible, mediante iniciativas tanto de ingresos como de costes, en consonancia con las previsiones anteriores.