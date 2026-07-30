Meliá pierde 7,5 millones de euros en el primer semestre tras provisionar 79,4 millones por su salida de Cuba

Meliá ha firmado 17 nuevos hoteles en lo que va de año y mantiene su objetivo de alcanzar al menos 40 aperturas en 2024.

A pesar del impacto de la salida de Cuba, los ingresos de Meliá crecieron un 7,1%, hasta 1.047,4 millones de euros.

La compañía dejó de gestionar 34 hoteles en Cuba, el 15% de su cartera, debido a la complejidad geopolítica y amenazas de sanciones de EEUU.

Meliá perdió 7,5 millones de euros en el primer semestre tras provisionar 79,4 millones por su salida de Cuba.

La salida de Meliá de Cuba tiene un impacto en las cuentas semestrales. La cadena hotelera ha perdido 7,5 millones de euros hasta junio (frente a los 75,4 millones del año anterior) tras provisionar 79,4 millones de euros para hacer frente al cese de operaciones en Cuba anunciado el pasado 24 de julio.

La compañía explica que el impacto extraordinario del cese por completo de las operaciones en Cuba desvirtúa la comparativa de los resultados obtenidos respecto al ejercicio anterior, ya que Meliá obtuvo, por sus actividades Continuadas, un resultado neto consolidado de 83,5 millones de euros, en línea con el año anterior.

Sin embargo, tras realizar las provisiones contables correspondientes a la totalidad de saldos y activos en el país, las pérdidas por operaciones interrumpidas ascienden a 79,4 millones de euros.

Lo que al final deja unos números rojos de 7,5 millones de euros como resultado de los deterioros y ajustes realizados debido al cese de la operativa en Cuba.

El Consejo de Administración y el equipo directivo adoptaron esta decisión con "el firme propósito de proteger los intereses de la compañía y de sus accionistas, preservar nuestra capacidad de acceso a los mercados financieros internacionales y salvaguardar las oportunidades de crecimiento futuro del Grupo", según el comunicado de la empresa.

Todo ello por "la creciente complejidad geopolítica y macroeconómica que viene afectando desde hace meses a Cuba y que ha conllevado crecientes dificultades de carácter operativo, legal, económico y financiero que imposibilitan de hecho y de derecho una mínima estabilidad operativa en las actividades hoteleras en esta isla".

Su salida del país supuso dejar de gestionar los 34 hoteles que tenía en la isla (15% de su cartera tras 36 años) tras la amenaza de EEUU de sancionar a empresas extranjeras que tengan relación con Gaesa, conglomerado militar que controla más de la mitad del PIB cubano y que es propietario de la mayoría de hoteles del país.

Ingresos

Por otro lado, Meliá obtuvo unos ingresos de 1.047,4 millones de euros, un 7,1% más gracias a los indicadores operativos en la mayoría de los destinos y a pesar del impacto del cierre temporal de dos activos tan importantes como el Paradisus Cancún – actualmente en fase de ramp-up tras su reapertura en el mes de abril, y Gran Meliá Don Pepe, en Marbella.

El ritmo de crecimiento del ingreso medio por habitación disponible (RevPAR), que se incrementó en un 11,7% respecto al primer semestre del año anterior (+14,2% en el segundo trimestre estanco).

Meliá Hotels International ha firmado hasta la fecha 17 nuevos hoteles con 3.816 habitaciones, manteniendo la previsión de firmar un mínimo de 40 hoteles en total, hasta final de año, todos ellos en fórmulas poco intensivas en capital (asset-light).