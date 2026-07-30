Consumo exige a cinco multinacionales retirar su oferta de pisos turísticos en territorios ocupados por Israel

Las multinacionales podrían enfrentarse a actuaciones del Ministerio si no eliminan los anuncios identificados en España.

El requerimiento se ampara en el Real Decreto-ley que considera ilícita la publicidad de bienes y servicios en asentamientos israelíes en territorio ocupado.

La investigación, liderada por Pablo Bustinduy, detectó estos anuncios en más de 200 códigos postales de asentamientos israelíes.

El Ministerio de Consumo ha exigido a cinco plataformas retirar 141 anuncios de pisos turísticos en territorios palestinos ocupados por Israel.

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha exigido a cinco plataformas de alojamiento vacacional que retiren los 141 anuncios de alojamientos turísticos que tienen publicitados en territorio palestino ocupado por Israel.

Ya en el mes de febrero Consumo obligó a la retirada de más de un centenar de anuncios turísticos en territorios palestinos ocupados publicados por seis empresas diferentes.

Ahora, el ministerio que dirige Pablo Bustinduy ha vuelto a realizar una investigación en la que se han recopilado decenas de anuncios de alojamientos vacacionales que se ubican en esos territorios.

A raíz de esta investigación se han detectado 141 anuncios de alojamientos turísticos en cinco plataformas de intermediación que ofertan estos servicios en España, según informa el Ministerio en un comunicado.

En consecuencia, se ha enviado un primer requerimiento a estas multinacionales para informarles que ha sido detectado contenido ilícito en sus plataformas, relativo a comunicaciones comerciales sobre alojamientos radicados en territorios palestinos ocupados por Israel, y se les ha instado a su inmediata retirada o bloqueo.

Si estas multinacionales no retiran en España los anuncios identificados podrían enfrentarse a posteriores actuaciones por parte del Ministerio.

De momento, al estar abierto el proceso de requerimiento no se puede hacer público el nombre de las compañías.

Este requerimiento se enmarca en el Real Decreto-ley por el que se adoptan medidas urgentes contra el genocidio en Gaza y de apoyo a la población palestina.

En concreto se apoya en su artículo 4, donde se establece que la publicidad de la comercialización de bienes originarios de asentamientos israelíes en el Territorio Palestino Ocupado y de servicios prestados en dichos asentamientos tendrá la consideración de publicidad ilícita.

Los anuncios identificados son de alojamientos ubicados en las localidades de más de 200 códigos postales correspondientes a los asentamientos israelíes en el territorio palestino ocupado que se han publicado este lunes en el Boletín Oficial del Estado.

El Real Decreto-ley aprobado por el Gobierno responde a la necesidad de adoptar medidas que contribuyan a aliviar el sufrimiento de la población palestina en los territorios atacados por Israel.