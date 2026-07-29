La noche de hotel es un 30% más cara que hace cinco años: España bate récords de precios este verano

A pesar del encarecimiento, se prevé que España supere los 100 millones de viajeros internacionales en 2026.

Las subidas más acusadas este año se dan en Valencia (+9,5%), Baleares (+9%) y Alicante (+7,9%).

El precio medio de una habitación de hotel en España ha subido un 30% en cinco años y alcanza los 137,1 euros en junio de 2025.

Veranear en España sigue siendo muy caro. Cada año más. En tan sólo cinco años, la noche de hotel ha subido un 30% su precio, lo que provoca que, en muchos casos, los viajeros reduzcan días de sus vacaciones.

Actualmente, el precio medio de una habitación de hotel es de 137,1 euros, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondientes al mes de junio de 2025 (último dato publicado).

Estamos hablando de que es un 5,8% más caro pasar la noche en un establecimiento hotelero que hace justo un año.

Aunque este dato varía en función de la categoría del establecimiento y del lugar.

Así, por ejemplo, la tarifa media fue de 317,9 euros para los hoteles de cinco estrellas, de 141,3 euros para los de cuatro y de 110,9 para los de tres.

El punto turístico con mayor facturación media diaria de sus hoteles por cada habitación ocupada (ADR) fue Marbella, con 315,4 euros.

Eso demuestra que los precios siguen creciendo y que estamos ante un dato histórico que hace presagiar que en los meses de julio y agosto tocaremos niveles históricos.

El tope máximo lo encontramos en el mes de agosto del año pasado, cuando la noche de hotel se situó en 155 euros de media.

Y como hemos comentado, ese dato previsiblemente se superará este verano a pesar de que el sector lleva años insistiendo en que hay una moderación en los precios.

Desde la Mesa de Turismo calculan que la subida promedio este verano oscila entre el 3% y el 6%, en función de las zonas y la demanda.

En lo que va de año, la consultora Cushman & Wakefield destaca que los incrementos de precios más acusados se localizaron en Valencia (+9,5%), Baleares (+9%, superando los 190 euros de media) y Alicante (+7,9%).

Hace cinco años

Desde 2022, los precios de los hoteles han subido un 29,7%. En junio de 2022, la tarifa media era de 105,7 euros, según datos del INE.

Por aquel entonces, el precio se disparó un 23,3% con respecto a junio de 2021.

¿La razón? En 2021 todavía había ciertas restricciones para viajar por la pandemia de la Covid, por lo que el sector turístico mantenía precios bajos para captar turistas.

En 2022, tras la recuperación a nivel sanitario y económico, se produjo un boom turístico que provocó que los precios se dispararan. Una evolución que ya no ha parado, aunque sí se ha moderado un poco.

En 2023, la tarifa media fue de 112,5 euros; en 2024 fue de 122,1 euros; en 2025 de 129,5 euros y ahora está en 137,1 euros. Cada año sube una media de entre 8 y 10 euros la noche.

Detrás de este incremento también está la crisis de inflación que ha hecho que los precios crezcan de manera generalizada. Y el sector turístico no se ha librado de ello.

Pese a los precios, se espera que España bata la cifra de 100 millones de viajeros internacionales en 2026. El año pasado cerró con 96,8 millones de turistas internacionales.