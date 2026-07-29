Lufthansa y Air France-KLM presentan ofertas para comprar hasta un 49,9% de TAP Portugal

Lufthansa destaca su fuerte presencia histórica en Portugal y prevé aumentar su plantilla tras la construcción de una nueva planta de reparación cerca de Oporto.

Air France-KLM propone un plan estratégico que incluye creación de empleo y desarrollo de nuevas actividades de mantenimiento de aeronaves en Portugal, con apoyo de Delta Air Lines.

El Gobierno portugués planea vender hasta un 49,9% de TAP, reservando un 5% para los empleados, con la decisión final prevista para principios de septiembre.

Lufthansa y Air France-KLM han presentado ofertas vinculantes para adquirir hasta un 49,9% de TAP Air Portugal, justo al cierre del plazo establecido.

Justo en el último día del plazo fijado, Grupo Lufthansa y Air France-KLM han presentado ofertas vinculantes para hacerse con una participación de entre el 44,9% y el 49,9% de TAP Air Portugal, lo que eleva el proceso al siguiente nivel con la posterior evaluación del Gobierno luso, antes de decidir la elección del licitador definitivo a principios de septiembre.

Así lo han confirmado ambas compañías en sendos comunicados sobre una operación en la que el Gobierno de Portugal tiene previsto vender hasta un 49,9% de la aerolínea, mientras que reserva un 5% inicialmente para los empleados.

Para Air France-KLM esta oferta adopta la forma de un amplio plan estratégico destinado a reforzar TAP, con previsiones detalladas de creación de empleo y de valor en todo Portugal.

La oferta cuenta con el respaldo de Delta Air Lines, socio de Air France-KLM en la joint venture y accionista del grupo, especialmente por la idea de reforzar aún más la conectividad global de Portugal, especialmente en el Atlántico Norte.

En caso de que se uniera a Air France-KLM, TAP pasaría a formar parte de la red comercial global del Grupo, que incluye Air France, KLM y Transavia.

Tras la confirmación de Air France-KLM como adjudicataria de la inversión en TAP, Delta iniciaría de inmediato negociaciones con TAP sobre un acuerdo comercial estratégico que incluiría, entre otros aspectos, códigos compartidos recíprocos y ventajas en los programas de fidelización.

Como parte de la oferta vinculante presentada, Air France-KLM ha detallado su plan para desarrollar nuevas actividades de mantenimiento, reparación y revisión mayor de aeronaves (MRO) en Portugal.

Actividades complementarias al desarrollo continuado de las actividades propias del Grupo en Francia y los Países Bajos.

Esto se lograría no como una inversión independiente por parte del Grupo, sino mediante una estrecha cooperación entre las respectivas divisiones de MRO de Air France-KLM y TAP, que colaboran desde hace más de 20 años.

La hoja de ruta incluiría la apertura de nuevas instalaciones de MRO en áreas clave de Portugal, dedicadas al mantenimiento de aeronaves y motores de última generación, un ámbito central de especialización para ambos socios.

Estas inversiones previstas generarían empleo altamente cualificado en beneficio de la economía portuguesa.

Lufthansa

Por su parte, Lufthansa defiende que lleva más de 70 años presente en Portugal. Actualmente, sus aerolíneas ofrecen 353 vuelos semanales con origen y destino en Portugal.

La compañía emplea a más de 500 profesionales cualificados en el país.

Con la construcción de una nueva planta de Lufthansa Technik para la reparación de piezas de motores y componentes de aeronaves en Santa Maria da Feira, cerca de Oporto, se prevé que esta cifra supere los 1000 empleados en 2030. La oferta del Grupo Lufthansa a Portugal va, por tanto, más allá de una inversión financiera.

El consejero delegado de Lufthansa, Carsten Spohr, ha resaltado que esta operación es el "siguiente paso lógico" para la firma germana, ya que durante décadas ha invertido en Portugal, creando y asegurando empleos cualificados y conectando el país con Europa.