Aena gana 1.002 millones de euros en el primer semestre de 2026 y eleva al 3% el crecimiento del tráfico aéreo

Aena prevé que el crecimiento del tráfico en 2026 se sitúe en torno al 3%, aunque advierte sobre la incertidumbre por el conflicto de Oriente Medio y la evolución de la demanda.

Los ingresos consolidados de Aena alcanzaron los 3.299,6 millones de euros, un 10,1% más, y la inversión se centró en mejoras de instalaciones y seguridad.

El tráfico aéreo creció un 3,9% a nivel de grupo y un 3,7% en España durante el primer semestre, impulsado por el desvío de viajeros debido a la crisis en Oriente Medio.

Aena obtuvo un beneficio neto de 1.002 millones de euros en el primer semestre de 2026, un 12,1% más que el año anterior.

Aena ha registrado en el primer semestre de 2026 un beneficio neto de 1.002 millones de euros, un 12,1% más y eleva su previsión de tráfico con un crecimiento del 3% tras beneficiarse del conflicto en Oriente Medio.

El resultado bruto de explotación (ebitda) fue de 1.798,9 millones de euros, con un margen del 54,5%. Esta cifra supone un crecimiento del 6,3% respecto a 2025 (1.692,3 millones).

Los ingresos totales consolidados del primer semestre de 2026 de Aena se situaron en 3.299,6 millones de euros, un 10,1% más.

Dentro de éstos, los ingresos aeronáuticos fueron 1.702,1 millones de euros, mientras que los ingresos comerciales, 991 millones de euros.

La inversión pagada entre enero y junio de 2026 ascendió a 916,3 millones de euros y se ha centrado principalmente en la mejora de las instalaciones y de la seguridad operacional de los aeropuertos e incluye la adquisición del 51% de la sociedad holding Augusta (Leeds Bradford y Newcastle) por importe de 340 millones de euros.

Estimación de crecimiento

Antes de la crisis del Estrecho de Ormuz, la evolución del tráfico se situaba en línea con las previsiones de Aena, con tasas de crecimiento inferiores al 3%.

Sin embargo, a partir de la mencionada crisis, se ha producido un desvío temporal de tráfico a España, considerado destino turístico seguro.

Además, algunas limitaciones en el modo ferroviario están desviando puntualmente pasajeros hacia el transporte aéreo.

En este escenario, Aena estima que el crecimiento del tráfico en 2026 podría situarse alrededor del 3% respecto a 2025.

No obstante, advierte de que “estas perspectivas anuales toman en consideración esas circunstancias puntuales y, sobre todo, hay que tener en cuenta la falta de visibilidad que está caracterizando a este segundo semestre del año y que se traduce en el fin de coberturas de combustible y en la alta incertidumbre en relación con el conflicto de Oriente Medio”.

De hecho, se está observando debilidad en el factor de ocupación, que se traslada a un tráfico real que está por debajo de los asientos ofertados, e impacto en la evolución de la capacidad ofertada por las aerolíneas.

Tráfico

Los aeropuertos del Grupo Aena (compuesto por 46 aeropuertos y dos helipuertos en España, el Aeropuerto de Londres-Luton, el Aeropuerto de Leeds Bradford y 17 aeropuertos en Brasil) han cerrado el primer semestre del año con 189.964.768 pasajeros (un 3,9% más que en 2025).

De enero a junio de 2026, los aeropuertos de la red de Aena en España han registrado 156.246.234 viajeros (un 3,7% más que en 2025), lo que supone un crecimiento inferior al que se registró en el primer semestre del año pasado con respecto al 2024, cuando se creció un 4,5%.