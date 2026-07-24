Dimiten el presidente y el CEO de Plus Ultra tras reconocer que pagaron a Zapatero por el rescate

La declaración de los exdirectivos contradice la versión de Zapatero sobre su implicación, detallando contactos directos y el papel de la sociedad Análisis Relevante para canalizar los pagos.

El consejo de administración busca ahora que Hugo Castaño, accionista minoritario y capitán, asuma la presidencia, pendiente de aprobación por la Sepi.

Los exdirectivos admitieron haber pagado el 1% de los 53 millones del rescate como comisión a José Luis Rodríguez Zapatero.

Dimiten el presidente Julio Martínez Sola y el CEO Roberto Roselli de Plus Ultra tras reconocer pagos a Zapatero por su mediación en el rescate de la aerolínea en 2020.

Bombazo en Plus Ultra. El presidente de la aerolínea, Julio Martínez Sola, y el CEO, Roberto Roselli, han presentado su dimisión este viernes al consejo de administración.

Su salida llega después del escrito que ambos dirigieron a la Audiencia Nacional y en el que reconocían haber pagado al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por su interlocución en el rescate de la aerolínea en 2020.

Fuentes del entorno de los accionistas explican a EL ESPAÑOL que Plus Ultra busca abrir una nueva etapa en la que la estrategia de defensa de la compañía pueda ser propia y quede separada de la de Martínez Sola y Roselli.

La intención del grupo aéreo es que el nuevo presidente sea HugoCastaño, accionista minoritario y que además conoce bien el sector pues es capitán.

Su nombramiento debe ser aprobado ahora por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi), pues al ser una empresa rescatada debe recibir autorización en los cambios del equipo directivo.

Existe temor a que pueda retrasarse, como ya ocurre con las negociaciones para ampliar los plazos para extender los pagos del rescate hasta 2028.

Las mismas fuentes consultadas explican que existían fuertes críticas entre los accionistas más pequeños por el papel de Martínez Sola y Roselli desde hace meses.

La gota que ha colmado el vaso fue el escrito enviado el pasado lunes por el ya expresidente y el exconsejero delegado reconociendo que habían pagado el 1% de los 53 millones del rescate como comisión a Rodríguez Zapatero.

Ambos directivos explicaban cómo se contactó con el expresidente y cómo Martínez Sola recibió una llamada desde un número oculto y que al otro lado estaba Zapatero.

Una conversación de "aproximadamente de 10 minutos" en la que Rodríguez Zapatero "me manifestó que su intervención [para conseguir ayuda financiera para Plus Ultra] podría ser de ayuda y que haría las gestiones oportunas".

El escrito relata que fue el empresario canario afincado en Venezuela Manuel Fajardo García, que tenía relación con el entonces accionista mayoritario de Plus Ultra, Rodolfo Reyes, el que indicó a Martínez Sola "que sería llamado por José Luis Rodríguez Zapatero".

El documento, redactado "en aras a coadyudar a la Justicia", es un desmentido radical a la declaración que el expresidente socialista prestó ante Calama el pasado 18 de junio, empezando por la inicial llamada del 30 de abril de 2020 entre Martínez Sola y Rodríguez Zapatero negada de forma vehemente por éste.-

Junto al escrito remitido por Martínez Sola y Roselli, se presentó otro del presunto testaferro de Zapatero, 'Julito' Martínez, en el que detalla cómo era el expresidente quien dirigía Análisis Relevante y cómo esta sociedad fue creada para redirigir los pagos que recibía por sus gestiones.