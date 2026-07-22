Meliá cede a las presiones de EEUU y se va de Cuba 36 años después: pierde el 15% de su cartera a nivel global

Factores como la Ley Helms-Burton, la crisis energética y la pérdida de conectividad aérea han dificultado el negocio hotelero en la isla.

Meliá fue la primera cadena hotelera internacional en operar en Cuba y la principal extranjera, llegando a gestionar 34 hoteles y 14.053 habitaciones.

La salida supone el cierre de 19 hoteles restantes y la pérdida de casi el 15% de la cartera hotelera global de Meliá.

Meliá abandona Cuba tras 36 años debido a la amenaza de sanciones de EEUU por sus relaciones con el conglomerado militar Gaesa.

A principios de año, el presidente y CEO de Meliá, Gabriel Escarrer, aseguró tajantemente que no se irían de Cuba. Lo hizo en un momento en el que la isla vivía una de las muchas crisis energéticas a las que ya estaban acostumbrados.

Sin embargo, su historia en Cuba acaba tras 36 años en la isla. ¿La razón? La amenaza de EEUU de sancionar a empresas extranjeras que tengan relación con Gaesa, conglomerado militar que controla más de la mitad del PIB cubano y que es propietario de la mayoría de hoteles del país.

La cadena balear se va definitivamente de Cuba el próximo 24 de julio. Un movimiento que llega tras anunciar a principios del mes pasado el abandono de 15 establecimientos hoteleros. Por lo que los 19 que quedaban abiertos cerrarán sus puertas también.

Meliá fue la primera cadena hotelera internacional en operar en la isla. En 1990 inauguró el hotel Sol Palmeras, un resort cuatro estrellas ubicado en la playa de Varadero.

La inauguración estuvo encabezada por el fundador de la compañía hotelera, Gabriel Escarrer Juliá, y el entonces presidente cubano Fidel Castro. No fue una apertura sin más, sino que supuso la creación de una de las pocas fuentes de ingresos del país: el turismo.

Tras la apertura del Sol Palmeras, la presencia de la cadena (entonces llamada Sol Meliá) creció de forma constante, convirtiéndose con el paso de las décadas en la principal operadora hotelera extranjera en Cuba.

Abrió camino a que otras españolas como Iberostar, Barceló o Be Live (Globalia) entraran en la isla.

No sólo fue la primera en abrir hoteles, sino que también ha sido la más grande con 34 hoteles y 14.053 habitaciones en la isla. De hecho, el 14,8% de su cartera hotelera en 2025 estaba en Cuba.

Dicho de otra manera: con su salida de Cuba, Meliá pierde casi el 15% de sus hoteles a nivel mundial.

También deja guardada en un cajón las previsiones para crecer. Al cierre del ejercicio 2025, Meliá tenía la intención de gestionar otros hoteles más en Cuba que sumarían 456 habitaciones. Eso hubiera llevado a la cadena a tener 36 establecimientos este año (con 14.509 euros).

Aunque las previsiones no siempre se cumplen. En 2024, cuando contaba con 35 hoteles, quiso abrir cuatro en 2025. Pero tan sólo consiguió uno más.

Crisis constantes

Lo cierto es que la situación en la isla es bastante incierta desde hace años. En 2019, la activación del Título III de la Ley Helms-Burton por parte de EEUU expuso a Meliá y otras a demandas judiciales en tribunales estadounidenses por operar en terrenos confiscados en los años 60.

Su negocio en Cuba también se vio muy afectado por la pandemia. La recuperación en la isla fue significativamente más lenta que en otros destinos del Caribe como República Dominicana o México.

A la inestable situación geopolítica, se suma la problemática del abastecimiento y energía, así como la pérdida de capacidad aérea constante.

A pesar de ello, todo esto nunca fue problema para Meliá. Se adaptó con generadores propios para abastecer a los hoteles y ha sabido aguantar incluso cuando el pasado año los ingresos de la cadena en la isla cayeron a 11 millones de euros por la crisis energética y la menor conectividad aérea de Cuba.

Dato al que Escarrer quitó hierro. No hay que olvidar que los ingresos totales de la cadena en 2025 alcanzaron los 2.096,6 millones de euros el año pasado, un 2% más. Por lo que Cuba es una ínfima parte para su negocio.

Ahora mismo Meliá se encuentra evaluando el impacto financiero derivado de esta salida global del mercado cubano, incluyendo la eventual revisión del valor en libros de sus activos vinculados a la isla.

La compañía detallará el alcance concreto de este ajuste coincidiendo con la presentación de sus resultados del primer semestre del ejercicio 2026.