Air Nostrum absorbe tres filiales creadas en 2020 para simplificar su operativa y ser más eficiente

La aerolínea sigue cumpliendo con los pagos de la deuda adquirida durante la pandemia, habiendo devuelto ya 140,2 millones de euros.

Las filiales absorbidas son Air Nostrum Global Services, Ara Gestión de Tripulaciones y Vuelo y Air Nostrum Training Operations.

La fusión fue aprobada en la reciente junta de accionistas y no implica cambios en el accionariado de la compañía.

Air Nostrum ha absorbido tres filiales creadas en 2020 para simplificar su estructura y mejorar la eficiencia operativa.

Air Nostrum busca ser más eficiente. La aerolínea ha acometido una operación a través de la cual ha absorbido tres de las filiales creadas en 2020 para dar soporte a distintos negocios de la compañía.

En concreto, la empresa valenciana ha absorbido las sociedades Air Nostrum Global Services, Ara Gestión de Tripulaciones y Vuelo y Air Nostrum Training Operations.

Dicha fusión por absorción se acordó en la junta de accionistas de la compañía aérea celebrada esta semana.

Se trata de una decisión interna de reorganización empresarial que tiene como objetivo “simplificar la estructura del grupo y hacerla más racional, eficiente y acorde con los actuales intereses y necesidades de la aerolínea”, confirman fuentes de la aerolínea a este periódico.

La operación no supone un cambio de accionariado. “Los accionistas siguen siendo los mismos y a efectos prácticos y operativos nada cambia”, añaden.

En 2020, Air Nostrum, que opera los vuelos regionales de Iberia, creó estas tres sociedades como parte de una estrategia de reestructuración y especialización operativa.

También lo hizo en pleno proceso de expansión e internacionalización de su modelo de negocio con operaciones tan importantes como el proyecto de fusión con CityJet, que la pandemia de la Covid paralizó. Aunque más tarde se intentó, finalmente en 2025 se disolvió.

Pandemia

El año de creación de las filiales coincidió con el inesperado parón aéreo provocado por la pandemia de la Covid.

De hecho, Air Nostrum -como muchas otras aerolíneas- precisó de un rescate de 111 millones que solicitó al fondo de la SEPI y fue concedido en mayo de 2022.

A finales de 2024, la aerolínea pactó un calendario para abonar la totalidad del principal y los intereses pendientes en un pago único fijado para el año 2028.

A pesar de ello, el 29 de diciembre de 2025 Air Nostrum devolvió de forma voluntaria y anticipada 20 millones de euros del rescate, además de los intereses pendientes.

En paralelo, firmó créditos con la banca comercial avalados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) por un valor de 133 millones de euros.

De ellos, la empresa ya ha amortizado 75 millones de principal y 23,6 millones en concepto de intereses.

Por tanto, la cantidad total pagada por Air Nostrum hasta la fecha, correspondiente a las obligaciones financieras contraídas por la compañía durante la pandemia, se eleva a 140,2 millones de euros.

Por lo que Air Nostrum sigue cumpliendo con los pagos de su deuda mientras acomete esta operación de fusión para simplificar estructura.