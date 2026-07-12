EasyJet, la gran ganga aérea que desata una guerra de fondos: ¿por qué Apollo y Castlelake pugnan por la ‘low cost’?

El atractivo de EasyJet reside en su sólida posición operativa, valiosos slots en aeropuertos clave y el crecimiento de su filial EasyJet Holidays.

Castlelake, especializado en comprar aerolíneas en crisis, había realizado varias ofertas previas, la última de 6,9 libras por acción, pero fue superada por Apollo.

Apollo ha ofrecido 7,15 libras por acción, valorando la empresa en 6.690 millones de euros, y promete mantener la estrategia y directiva actual.

EasyJet, una de las últimas aerolíneas low cost independientes de Europa, es objeto de interés por parte de los fondos Apollo y Castlelake.

Seis ofertas sobre la mesa, dos fondos y un destino: EasyJet. Así es como se puede describir la actual guerra por hacerse con la aerolínea británica low cost, una de las pocas independientes que queda fuera de todo control de los grandes grupos aéreos. Pero, ¿por qué tanto interés entre Apollo y Castlelake?

Para empezar, las acciones de EasyJet han sufrido un desplome masivo tras la inestabilidad global y la guerra en Irán.

Eso, junto con la gran solidez operativa de la compañía, ha despertado el interés de los cazadores de gangas corporativas.

A eso hay que añadir sus poderosos slots (derechos de despegue y aterrizaje) en los aeropuertos de Londres-Gatwick, París-Orly, Ginebra o Ámsterdam-Schiphol y una flota de 350 aviones.

A esto se suma el gran negocio vacacional a través de EasyJet Holidays. Su división de paquetes vacacionales está creciendo con fuerza y genera márgenes de ganancia muy altos.

Por último, está en una posición intermedia muy vulnerable. Es una low cost pero sin tener los costes ultrabajos de Ryanair.

De ahí el interés de los dos fondos, con intereses muy distintos y en los que de momento el último en llegar, Apollo, gana la carrera.

Oferta de Apollo

El pasado 10 de julio, el consejo de EasyJet y Apollo Global Management llegaron a un principio de acuerdo para la venta de la aerolínea.

La firma propone 7,15 libras esterlinas por acción de EasyJet, frente a las 6,9 libras de Castlelake. Esto supone valorar a la low cost británica en 6.690 millones de euros.

Apollo ha prometido continuar con la estrategia actual de EasyJet, mantener a la directiva y no desmantelar la empresa, a diferencia de lo que hacen otros fondos.

Además, Apollo propuso a los accionistas actuales no vender obligatoriamente sus acciones, sino reinvertirlas en el nuevo vehículo privado de Apollo (Alternativa de Capital Limitado) para seguir ganando dinero en el futuro.

Avión de EasyJet en l aeropuerto de Ámsterdam. Europa Press.

La firma norteamericana de private equity ya tiene un ecosistema gigante en la aviación (ha invertido en Aeroméxico, Sun Country, Atlas Air, y financia a Virgin Atlantic o Air France-KLM). Para ellos, EasyJet es la pieza que les falta para dominar el mercado de bajo coste en Europa.

También cuenta con su propia división global de arrendamiento y financiación de aeronaves llamada Perseus Aviation. Anteriormente fundaron Apollo Aviation Group, que luego fue vendido y hoy se conoce como Carlyle Aviation Partners.

Y son los propietarios mayoritarios de Modern Aviation, una compañía que opera terminales privadas y servicios de base fija (FBO) en numerosos aeropuertos de Estados Unidos.

Si bien es cierto, de momento es sólo un principio de acuerdo. Apollo deberá formalizar su oferta antes de las 17.00 horas del próximo 7 de agosto.

Oferta de Castlelake

Si Apollo no se hubiera cruzado en el camino, Castlelake era el que tenía más papeletas para convertirse en dueño de EasyJet, especialmente por su insistencia.

El 5 de julio, el fondo estadounidense Castlelake alcanzó un principio de acuerdo para la adquisición de la aerolínea de bajo coste. El acuerdo contemplaba una oferta en efectivo de Castlelake de 6,90 libras por acción.

Castlelake se interesó por EasyJet a finales de mayo y, desde entonces, había ofrecido otras cuatro ofertas más por la compañía: desde 5,60 libras esterlinas (6,54 euros) por título hasta las actuales 6,90 libras (8,05 euros).

Todas habían sido rechazadas por infravalorar a la aerolínea, hasta la quinta (que fue rechazada tras la presentación de oferta de Apollo).

Se trata de un fondo familiarizado con el sector de la aviación. Cuenta con la plataforma Castlelake Aviation para arrendar aviones y ofrecer financiación a aerolíneas.

También formó parte del consorcio internacional que compró y rescató a la aerolínea escandinava SAS. Más tarde vendió a Air France su participación.

Y recientemente ha intentado acercarse a la estadounidense Spirit tras su quiebra.

Su estrategia es clara: consiste en comprar aerolíneas infravaloradas o en crisis, reestructurar su negocio y luego venderlas.

Pese a la oferta de Apollo, existe la posibilidad de que Castlelake vuelva a la carga y presente una oferta superior. En la guerra por EasyJet no hay nada descartado.