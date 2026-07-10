Guerra por EasyJet: el consejo acepta la oferta del fondo Apollo y descarta la de Castlelake

La oferta de Apollo debe formalizarse antes del 7 de agosto y el consejo considera que proporciona una atractiva combinación de valor y gestión responsable a largo plazo.

Apollo planea mantener el acuerdo de licencia de marca entre EasyJet y EasyGroup y ofrece a los accionistas la opción de participar en su crecimiento futuro.

Apollo propone pagar 7,15 libras por acción, valorando a la aerolínea en 6.690 millones de euros, frente a las 6,9 libras ofrecidas por Castlelake.

El consejo de EasyJet ha aceptado la oferta de compra del fondo Apollo, descartando la propuesta de Castlelake.

Giro radical en la operación de compra de la aerolínea EasyJet. Cuando parecía que la quinta oferta del fondo Castlelake iba a salir adelante, Apollo se ha cruzado en el camino con otra propuesta que gusta más.

El consejo de EasyJet y Apollo Global Management han llegado a un principio de acuerdo para la venta de la aerolínea, según un comunicado de la compañía.

La firma propone 7,15 libras esterlinas por acción de EasyJet, frente a las 6,9 libras de Castlelake. Esto supone valorar a la low cost británica en 6.690 millones de euros.

Apollo cree que, a través de la transacción propuesta, se encuentra en una posición única para ofrecer la mejor gestión de la compañía aérea, apoyando a EasyJet en el avance de su plan de negocio y en el cumplimiento de sus objetivos estratégicos a largo plazo.

Además, asegura que tiene la intención de conservar (y no modificar) el acuerdo de licencia de marca entre EasyJet y EasyGroup.

La firma norteamericana de private equity ofrece la oportunidad a los accionistas de EasyJet de participar en Alternativa de Capital Limitado para tener exposición al crecimiento futuro de la aerolínea y al potencial de creación de valor a largo plazo junto con los fondos Apollo.

Por todo ello, el Consejo de Administración de EasyJet considera, además, que la oferta ofrece “una atractiva combinación de valor, alineación estratégica y gestión responsable a largo plazo del negocio”.

Por consiguiente, ya no recomienda la propuesta de Castlelake.

Apollo deberá formalizar su oferta antes de las 17.00 horas del próximo 7 de agosto.

Así que de momento es sólo un principio de acuerdo que gusta más que la propuesta de Castlelake. Habrá que esperar si hay sexta oferta de Castlelake dentro de este culebrón.