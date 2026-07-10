La estación de esquí de La Pinilla entra en concurso y una empresa de eventos quiere comprarla por apenas 13.000€

El perímetro de la venta incluye el derecho de explotación, marcas, licencias y la subrogación en litigios judiciales en curso.

La oferta de compra no asume las deudas existentes y está condicionada a que el ayuntamiento no revoque la concesión de explotación.

Kat Events, empresa dedicada a eventos y marketing, ha presentado una oferta de compra por solo 13.090 euros, comprometiéndose a mantener la actividad al menos tres años.

La estación de esquí de La Pinilla ha entrado en concurso de acreedores con una deuda de 1,78 millones de euros.

La situación de la estación de esquí segoviana de La Pinilla pende de un hilo. La empresa concesionaria, La Pinilla Management Corporation, ha presentado el concurso de acreedores y su salvación depende de la oferta de compra presentada por la empresa de marketing Kats Promociones y Eventos (Kat Events).

De hecho, ha sido la propia empresa la que ha presentado ante el Juzgado de lo Mercantil Nº 12 de Madrid un escrito solicitando la declaración de concurso junto con una oferta de adquisición. Es lo que se conoce como prepack concursal.

El precio de la oferta asciende a la pequeña cifra de 13.090 euros, según la propuesta a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL-Invertia.

Kat Events asumirá los costes de impuestos, notaría y registro, pero no se hará cargo de ningún tipo de deuda o pasivo de la empresa concursada.

También se compromete a mantener o reiniciar la actividad de la estación de esquí por un mínimo de tres años.

Compromiso condicionado a que el ayuntamiento de Cerezo de Arriba no revoque la explotación de la estación de esquí.

El perímetro de la unidad productiva incluye el derecho de explotación de la estación de esquí y montaña de La Pinilla, integrando específicamente la subrogación en un contrato de arrendamiento industrial fechado el 23 de diciembre de 2022.

También está integrado por las patentes, marcas, licencias (vigentes o en subsanación), contratos de suministros básicos (agua, luz, gas, seguros) y derechos de crédito.

Asimismo, el comprador se subrogará en procedimientos judiciales en curso, tales como una reclamación frente al Ayuntamiento de Cerezo de Arriba y una demanda contra la Asociación del Pico del Lobo.

Situación de la estación

La Pinilla Management Corporation es la empresa que asumió a finales de 2022 la concesión y el derecho de explotación de la histórica estación de esquí y montaña de La Pinilla con un contrato proyectado hasta el año 2037.

La sociedad, liderada por Raúl Gómez González, asumió la gestión con la idea de transformar radicalmente La Pinilla.

Lo hizo con la estación en una situación complicada y con instalaciones obsoletas.

El plan era desestacionalizar y convertirlo en un complejo de ocio y turismo activo abierto durante todo el año.

Hotel estación de esquí La Pinilla.jpg Imagen de archivo.

En 2023 se anunció de forma pública que el futbolista Achraf Hakimi respaldaba el proyecto como socio estratégico dentro de la marca Pinilla Mountain Resorts.

Sin embargo, la falta de nieve y el bloqueo administrativo a los proyectos que podrían dar otra vida a la estación de esquí han terminado hundiendo a la gestora.

En concreto, arrastra unas deudas de 1,78 millones de euros (con 918.943,55 euros de deudas a corto plazo), según el auto al que ha tenido acceso este periódico.

Por ese motivo, presentó el concurso de acreedores. El Juzgado de lo Mercantil Nº 12 de Madrid tomó el control del proceso de insolvencia y nombró a la firma Lener como administrador concursal.

La compradora

La empresa que está detrás de esta oferta es Kat Events, que no parece guardar mucha relación con las estaciones de esquí.

Se dedica principalmente a la organización de eventos, promociones, marketing y publicidad, expandiendo recientemente sus operaciones hacia la promoción e intermediación inmobiliaria.

Su principal servicio es coordinar actos para empresas, activaciones en el canal retail y experiencias de estilo de vida (lifestyle).

Detrás de la sociedad está Kathya Adam, una reconocida modelo, actriz y empresaria del sector de eventos afincada en España.