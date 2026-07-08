Air Europa gana 154 millones, un 33% más y dispara sus ingresos hasta los 3.146 millones en 2025

En el primer tercio de 2026, los ingresos de explotación alcanzaron los 887 millones de euros, un 9,2% más que el año anterior, manteniendo la tendencia expansiva.

Air Europa transportó a más de 12,5 millones de pasajeros en 2025, con un factor de ocupación cercano al 85% y una plantilla que superó los 4.500 empleados.

La compañía aumentó su Ebitda un 14%, hasta superar los 235 millones de euros, impulsada por la fuerte demanda y la incorporación de nuevas aeronaves.

Air Europa cerró 2025 con un beneficio antes de impuestos de más de 154 millones de euros, un 33% más que el año anterior, e ingresos de 3.146 millones.

Air Europa cerró 2025 con un beneficio antes de impuestos de más de 154 millones de euros, un 33% más que un año antes, mientras que su cifra de negocio fue de 3.146 millones de euros, un 7,3% más.

Por su parte, el Ebitda fue de más de 235 millones de euros, un 14% más, según informa la compañía aérea en un comunicado.

El comportamiento de la demanda durante 2025 y la llegada de nuevas aeronaves tanto a la flota de largo radio como a la de corto y medio radio, a la que siguen incorporando unidades del Boeing 737 MAX, permitieron estos datos.

A lo largo del pasado ejercicio, completó antes de plazo la amortización de todos sus préstamos pendientes (crédito ICO y rescate de 475 millones de la SEPI) gracias al acuerdo con Turkish Airlines para entrar en su accionariado con el 26% por 300 millones.

Air Europa transportó a más de 12,5 millones de pasajeros, alcanzando un factor de ocupación cercano al 85%.

“Los resultados logrados en 2025 y el sólido arranque registrado demuestran que no hay casualidad alguna en los éxitos de estos últimos años, sino un trabajo metódico de todas las personas que forman parte de Air Europa para llevar a sus máximas cotas un proyecto que cumple ahora 40 años de servicio”, afirma Juan José Hidalgo, presidente de Air Europa.

Por otra parte, la plantilla experimentó un nuevo incremento hasta situarse en más de 4.500 empleados, lo que supone un 3,5% más frente a 2024.

2026

Las perspectivas para 2026 permiten mantener el optimismo en torno a la actividad y, especialmente, la tendencia expansiva a lo largo de este ejercicio.

Solo en el primer tercio del año, los ingresos de explotación alcanzaron los 887 millones de euros, superando en un 9,2% lo logrado en los primeros cuatro meses del ejercicio precedente.

El incremento interanual de la facturación frente al mismo periodo del año anterior ha supuesto, en el primer cuatrimestre de 2026, un Ebitda positivo de más de 23 millones de euros.

Con una oferta de cerca de 4,7 millones de plazas, el número de pasajeros ha superado los 3,8 millones, en línea con los datos del año precedente.

A pesar de la inestabilidad global en torno al mercado de los carburantes, las previsiones apuntan a otro año positivo sostenido en el mantenimiento de la demanda.

Una vez recuperada la actividad y el crecimiento a todos los niveles, la compañía ha presentado su Plan +Air 28, integrado por una serie de proyectos de gran calado que permitirán elevar la eficiencia global del negocio, alcanzar la excelencia operativa y consolidar la rentabilidad de forma recurrente.