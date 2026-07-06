El fondo Castlelake acuerda la compra de la aerolínea EasyJet por 6.400 millones de euros

Antes de este acuerdo, otras compañías como IAG y Wizz Air también mostraron interés en EasyJet, pero sus ofertas no prosperaron.

Castlelake respalda la modernización de la flota de EasyJet y planea apoyar su crecimiento y transformación en Europa.

La oferta de Castlelake valora a EasyJet en 6,90 libras por acción e incluye la posibilidad de excluir a la compañía de la bolsa si se formaliza la compra.

El fondo estadounidense Castlelake ha alcanzado un principio de acuerdo para comprar la aerolínea EasyJet por 6.400 millones de euros.

A la quinta fue la vencida. El fondo estadounidense Castlelake ha alcanzado un principio de acuerdo para la adquisición de la aerolínea de bajo coste EasyJet.

La operación valora a la compañía aérea en 5.500 millones de libras (unos 6.420 millones de euros al cambio actual). El acuerdo contempla una oferta en efectivo de Castlelake de 6,90 libras por acción.

La aerolínea británica indicó que ambas compañías habían preacordado unas condiciones financieras que permitirían la exclusión bursátil de EasyJet si Castlelake presenta una oferta formal, para lo cual se amplía el plazo hasta el 3 de agosto.

En un comunicado, la aerolínea dice que Castlelake ha recalcado su profundo respeto por EasyJet y su personal, así como su intención de apoyar su futuro crecimiento y transformación en una aerolínea europea más sólida y resiliente.

Además, respalda el programa de modernización de la flota de EasyJet, que considera fundamental para los objetivos de competitividad, eficiencia y sostenibilidad a largo plazo de la compañía.

Es la quinta oferta que presenta el fondo para adquirir la compañía, las anteriores se habían rechazado por infravalorar a la aerolínea.

Castlelake se interesó por EasyJet a finales de mayo y, desde entonces, ha ofrecido diversas ofertas por la compañía: desde 5,60 libras esterlinas (6,54 euros) por título hasta las actuales 6,90 libras (8,05 euros).

En el proceso de oferta, Castlelake se ha asociado con Mark Breen y Peter Bellew, quien fue directivo de EasyJet hasta que en 2022 abandonó la compañía de forma repentina.

Este fondo no es nuevo en aviación. Conoce muy bien el sector.

Cuenta con la plataforma Castlelake Aviation para arrendar aviones y ofrecer financiación a aerolíneas.

También formó parte del consorcio internacional que compró y rescató a la aerolínea escandinava SAS. Más tarde vendió a Air France su participación.

Y recientemente ha intentado acercarse a la estadounidense Spirit tras su quiebra.

Su estrategia es clara: consiste en comprar aerolíneas infravaloradas o en crisis, reestructurar su negocio y luego venderlas.

Otras interesadas

EasyJet siempre ha tenido muchas pretendientas además de Castlelake. IAG ha mostrado interés en la británica en varias ocasiones, pero sin formalizar nada.

En su caso, la operación es "muy difícil" por las normas antimonopolio de la UE, según dijo el CEO del grupo de Iberia, Luis Gallego, en una entrevista en Financial Times.

Y mucho antes del interés de la matriz de Iberia llegó el de otra rival low cost.

En 2021, Wizz Air lanzó una oferta pública de adquisición (OPA) valorada en más de 4.000 millones de euros, pero EasyJet la rechazó.