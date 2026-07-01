Aerolíneas y aeropuertos de Europa alertan de posibles colapsos este verano por el nuevo control fronterizo

En España, el Ministerio del Interior ha invertido 83 millones de euros en adaptar los puestos fronterizos al EES, que sigue bajo control de la Policía Nacional.

Las aerolíneas piden a la Comisión Europea suspender el EES durante la campaña de verano y flexibilidad para volver al sistema tradicional si la afluencia supera la capacidad operativa.

El EES, que automatiza el registro de viajeros de terceros países, ha provocado esperas de hasta cinco horas desde su implementación, afectando a millones de pasajeros.

Aerolíneas y aeropuertos europeos alertan de posibles colapsos este verano por el nuevo Sistema de Entrada/Salida (EES) en los controles fronterizos.

Las aerolíneas europeas reclaman a la Comisión Europea la suspensión del control de la frontera exterior de la UE (EES), al menos durante la campaña de verano donde podrían producirse colapsos y momentos de caos.

Todo ello para evitar largas colas en los aeropuertos, retrasos y pérdida de conexiones por los pasajeros atrapados en el control.

Colas que, por ejemplo, se suceden todos los años en aeropuertos españoles como el de Barajas en pleno verano y sin tener hasta ahora activo este nuevo sistema. Por lo que la cosa podría empeorar.

“Desde la plena implementación del EES en abril, los tiempos de espera en los controles fronterizos han aumentado significativamente, llegando ahora a alcanzar hasta cinco horas durante los periodos de mayor tráfico. Estas demoras están afectando a millones de pasajeros que ingresan al espacio Schengen”.

Así lo denuncian en una carta dirigida a la presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen del Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI), Aerolíneas por Europa (A4E), y la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA).

El mecanismo que permite el registro automatizado del paso de personas debía de haberse implantado inicialmente a más tardar en noviembre del pasado año.

Pero Bruselas ofreció una prórroga hasta abril de 2026 a la luz del retraso por parte de aeropuertos y autoridades nacionales para tener el sistema en marcha.

En su escrito, las aerolíneas y aeropuertos avisan de que se ha llegado a un “momento crítico” porque la puesta en práctica del modelo está provocando “graves consecuencias operativas en molestias para los pasajeros y colocando a autoridades, aeropuertos y aerolíneas bajo una presión insostenible”.

Por ello reclaman que los Estados miembros tengan la flexibilidad necesaria para poder suspender por completo el sistema EES de forma preventiva si la afluencia de pasajeros supera la capacidad operativa de la infraestructura al menos durante julio y agosto.

En segundo lugar, aerolíneas y aeropuertos llaman a Bruselas a diseñar un "mecanismo permanente de flexibilidad operativa" que permita a las autoridades fronterizas suspender el control digitalizado en situaciones “excepcionales claramente definidas”.

En definitiva, reclaman que se permita volver al sistema tradicional que incluye el sellado de pasaportes, cuando la suspensión del EES sea necesaria.

Funcionamiento

En España, el también conocido como Sistema de Entrada/Salida (Entry-Exit System, EES) se estrenó el 12 de octubre de 2025 en el aeropuerto de Barajas.

El EES registrará a los viajeros de terceros países no pertenecientes a la UE cada vez que crucen una frontera exterior de alguno de los 29 países europeos que forman parte del Espacio Schengen para permanecer un máximo de 90 días en cualquier periodo de 180 días.

¿Cómo funciona? Los puestos fronterizos están equipados con equipos informáticos que escanean los datos de sus pasaportes, toman su foto y registran sus huellas dactilares, así como la fecha y el lugar de entrada o salida.

Si el viajero necesita visado de entrada, el sistema solo almacenará los datos de su pasaporte y su imagen facial, porque sus huellas dactilares ya se registraron cuando solicitó el visado. Si el viajero no necesita visado, el sistema recogerá también cuatro de sus huellas dactilares.

En caso de que las autoridades nacionales le denieguen la entrada, el sistema también registrará esta información.

En España, el Ministerio del Interior destinó 83 millones de euros a adaptar todos los puestos fronterizos españoles a los requisitos técnicos de este modelo.

El control de los puestos fronterizos europeos en territorio español (puertos, aeropuertos y fronteras terrestres) seguirá siendo competencia de la Policía Nacional.

Por su parte, la Guardia Civil conserva sus misiones de prevención y persecución del contrabando o los fraudes.