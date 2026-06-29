EasyJet, la última gran aerolínea independiente en Europa que se resiste a ser comprada por el fondo Castlelake

En España, EasyJet es la cuarta aerolínea por tráfico aéreo, solo superada por Ryanair, Vueling e Iberia.

EasyJet es atractiva por su solidez operativa, slots en aeropuertos clave, una flota de 350 aviones y su negocio vacacional, pero carece del respaldo financiero de grandes grupos.

El consejo de administración de EasyJet considera que las propuestas infravaloran la compañía y ha dado a Castlelake una prórroga para presentar una nueva oferta.

EasyJet ha rechazado cuatro ofertas de compra del fondo Castlelake, la última de 6,5 libras por acción, valorando la aerolínea en 4.930 millones de libras.

Desde hace años, el sector aéreo europeo tiende a la concentración. Pero aún quedan algunas aerolíneas que vuelan de forma independiente como EasyJet, que se resiste a ser comprada pese al asedio del fondo Castlelake.

Y hablamos de asedio porque ya ha rechazado hasta cuatro ofertas de este fondo. En todas ellas, Castlelake ha subido un poco más el precio ofertado.

Hace unos días, en su última oferta, ofreció 6,5 libras por acción, un 4% más que en la anterior, lo que elevaría el valor de la low cost a 4.930 millones de libras (5.720 millones de euros).

Pero el consejo de administración de EasyJet volvió a rechazarla. Considera que "infravalora" a la compañía como las anteriores propuestas.

Además, le preocupa la estructura de propiedad y la viabilidad de cualquier oferta de Castlelake, así como el tiempo que tardará, y el consiguiente impacto significativo en el valor actual del precio de la oferta.

Pero a pesar de los cuatro rechazos, EasyJet ha optado por dar una prórroga de tiempo a Castlelake. El fondo podrá presentar una quinta oferta hasta el domingo 5 de julio.

El consejo cree que, dando acceso a Castlelake a información comercial limitada, como el fondo pidió, puede llevar a una propuesta más atractiva.

Este fondo no es nuevo en aviación. Conoce muy bien el sector. Cuenta con la plataforma Castlelake Aviation para arrendar aviones y ofrecer financiación a aerolíneas.

También formó parte del consorcio internacional que compró y rescató a la aerolínea escandinava SAS. Más tarde vendió a Air France su participación.

Y recientemente ha intentado acercarse a la estadounidense Spirit tras su quiebra.

Su estrategia es clara: consiste en comprar aerolíneas infravaloradas o en crisis, reestructurar su negocio y luego venderlas.

Otras interesadas

Pero no es el único pretendiente de EasyJet. IAG ha mostrado interés en la británica en varias ocasiones, pero sin formalizar nada.

En su caso, la operación es "muy difícil" por las normas antimonopolio de la UE, según dijo el CEO del grupo de Iberia, Luis Gallego, en una entrevista en Financial Times.

Y mucho antes del interés de la matriz de Iberia llegó el de otra rival low cost.

En 2021, Wizz Air lanzó una oferta pública de adquisición (OPA) valorada en más de 4.000 millones de euros, pero EasyJet la rechazó.

Su atractivo

Llegados a este punto y con varios candidatos tras EasyJet, cabe preguntarse qué tiene de atractiva la aerolínea y por qué se habla tanto de su independencia.

Para empezar, la combinación de una gran solidez operativa con una cotización bursátil castigada temporalmente ha creado la tormenta perfecta para los cazadores de gangas corporativas.

Aviones de la compañía easyJet. Europa Press

A eso hay que añadir sus poderosos slots (derechos de despegue y aterrizaje) en los aeropuertos de Londres-Gatwick, París-Orly, Ginebra o Ámsterdam-Schiphol; una flota de 350 aviones y un gran negocio vacacional a través de EasyJet holidays.

Por último, está en una posición intermedia muy vulnerable. Es una low cost pero sin tener los costes ultrabajos de Ryanair.

En España En nuestro país es la cuarta aerolínea por tráfico aéreo. El año pasado transportó 18,3 millones de pasajeros, según datos de Aena. Sólo fue superada por Ryanair, Vueling e Iberia.

Tampoco cuenta con el respaldo financiero de un gigante como el grupo Lufthansa (que posee a Swiss, Austrian, Brussels y Eurowings) o IAG (dueña de British Airways, Iberia, Vueling y Aer Lingus).

Y no hay que olvidar que quedan pocas aerolíneas independientes en Europa con el proceso de privatización de TAP activado, la entrada de Turkish Airlines en Air Europa o de Lufthansa en Ita Airways.

Independiente, pero de menos tamaño, encontramos a Volotea, Wizz Air o Finnair.

Por tanto, EasyJet, por su peso y su negocio es una ganga en el sector aéreo europeo que despierta un gran interés.