Cierco (Iberia): "El conflicto en Irán nos ha obligado a reducir los costes pero no ha afectado a los precios de los vuelos"

La compañía apuesta por el desarrollo de combustibles sostenibles, aunque actualmente su alto coste y baja oferta dificultan su implantación a gran escala.

Iberia sigue adelante con su Plan de Vuelo 2030, invirtiendo en flota, nuevas rutas como Madrid-Toronto y mejoras en servicios e infraestructuras.

La aerolínea mantiene toda su programación de vuelos sin cancelaciones ni recargos adicionales, aunque ha suspendido temporalmente la ruta a Cuba por la caída de la demanda.

Iberia ha logrado evitar subidas en los precios de sus billetes pese al aumento de costes por la crisis del combustible, gracias a su colchón financiero.

A pesar de un tenue principio de paz, el conflicto en Irán ha provocado, desde su inicio, una grave crisis en el suministro y precio del combustible. Esta situación ha perjudicado de lleno a las aerolíneas que muchas de ellas se han visto obligadas a aplicar recargos en los billetes ante la imposibilidad de poder mitigar costes.

Sin embargo, otras han logrado sofocar este bache. Ha sido el caso de Iberia. "El conflicto en Irán nos ha obligado a reducir los costes pero no ha afectado a los precios de los vuelos. Esto ha sido porque nos hemos enfrentado a ello con un colchón financiero, tenemos mucho margen", precisa Juan Cierco, director corporativo de Iberia, en una entrevista con este diario tras la inauguración de la nueva ruta Madrid-Toronto.

Cabe destacar que la guerra en Oriente Próximo ha provocado un impacto importante en la cuenta de resultados de las compañías aéreas, ya que el 30% de sus gastos se destinan al combustible de aviación (jet fuel). Su precio se ha multiplicado exponencialmente. "Estos sobrecostes los hemos tenido que paliar con un programa muy riguroso", señala Cierco.

"El que haya una carestía del combustible tan elevada no ayuda a bajar los precios, tienes que mitigar esa carestía. Pero nuestro foco fundamentalmente para atenuar lo caro que está estos meses y sigue estando, es intentar que esto no afecte a los billetes".

Así, Cierco argumenta que estos costes no están afectando al actual Plan estratégico de la compañía: el Plan de Vuelo 2030.

"Nosotros seguimos comprometidos en invertir en nuevos aviones, en abrir una nueva sala VIP en Barajas y en los clientes en general. Pero bueno, por el momento vamos a ver si ese principio de paz es viable. Aunque ya se están viendo los síntomas. Por ejemplo, se ha visto que el precio del barril ha ido cayendo poco a poco, aunque va a tardar bastante tiempo en estabilizarse según dicen los analistas", precisa.

"Por lo tanto, durante una temporada que no va a ser pequeña, ese sobrecoste va a seguir existiendo".

¿Sigue IAG, grupo al que pertenece la compañía, manteniendo buenas coberturas de combustible tras el conflicto en Oriente Medio?

Por ahora, no tenemos ningún tipo de problema de provisiones.

Hubo un momento, hace unos meses, que se empezó a dudar si las compañías aéreas iban a poder cumplir toda la programación que tenían establecida para el verano, nosotros desde el principio dijimos que sí.

Estamos cumpliendo con la programación y no hemos tenido que cancelar ningún vuelo por ese motivo o aplicar recargos a los precios de los billetes ya vendidos

Contamos con el combustible necesario tanto en el grupo como sus operadores para cumplir con toda la programación y no tener que cancelar ningún vuelo por ese motivo o aplicar recargos a los precios de los billetes ya vendidos.

En general, siempre hemos tenido garantizado el suministro.

¿Y cómo se han resentido las rutas de Iberia hacia Asia?

Bueno, Iberia ofrece menos vuelos que otras compañías con rutas directas a Japón. Nuestra exposición es mínima. De momento, todas las hemos mantenido y ha ido muy bien. Sólo tenemos dos destinos que se han visto cancelados que ha sido el caso de Doha y Tel Aviv.

No obstante, la compañía ya ha anunciado que retomará sus vuelos a Doha a partir del 3 de julio. Y la ruta a Tel Aviv, por el momento, permanece cancelada a la espera de la evolución del conflicto.

Luis Gallego, CEO de IAG, dijo que más compañías podrían quebrar como Spirit debido a esta crisis del petróleo. ¿Ve a alguna compañía en apuros?

No conozco las necesidades de las compañías. Lo que es muy importante en este conflicto es que tú tengas los deberes hechos. Nosotros en el grupo IAG y a nivel en particular, en Iberia, hemos llegado a esta crisis con un proceso de transformación muy largo desde hace varios años. Hemos sido en el año 2025 una de las compañías más rentables del mundo. Nos presentamos a esta crisis estacional complicada, con un colchón financiero.

Otras, a lo mejor más pequeñas, tiene márgenes mucho más estrechos. Sí que es verdad que cuando tienes unos márgenes estrechos de beneficios, en un sector tan volátil como la aviación, situaciones como esta te arrastran.

En este escenario, se abre una puerta al desarrollo del combustible de aviación sostenible (SAF, por sus siglas en inglés) en España, sin embargo no parece que haya mucho empuje. ¿Por qué?

Esto es uno de los grandes retos pendientes que tiene el sector. Y una de las grandes lecciones que nos ha dado la guerra en Oriente Medio es que no podemos depender sólo del combustible tradicional, del sólido.

Tenemos que invertir en el combustible sostenible. Se consigue a través de residuos forestales, industriales...Puedes producir en cualquier parte del mundo si tenemos condiciones. España es una gran potencia en energías renovables. Si a nivel nacional, como a nivel regional, nos pusiéramos todos de acuerdo y trabajáramos en la misma dirección podríamos conseguirlo.

En la actualidad, no tenemos esa capacidad. Y claro, este tipo de combustible es tres-cuatro veces más caro que el tradicional. ¿Por qué? Porque se produce muy poco y entonces hay poca oferta, lo que acaba repercutiendo en el precio de los billetes para atenuar ese desembolso.

Iberia ha suspendido sus vuelos a Cuba por la crisis energética y anunció que los retomará en noviembre. ¿Cree que será posible?

Decidimos hace unas semanas cancelar la ruta. Teníamos una operación a Cuba que poco a poco hemos ido reduciendo. De hecho, en mayo ya sólo ofrecíamos dos vuelos semanales.

Hemos dejado de volar y tomamos la decisión porque la demanda está cayendo exponencialmente. El conflicto cada vez va a peor, no hay electricidad, escasean ciertos productos, las cadenas hoteleras están cerrando.

La situación turística está muy complicada, lo que evidentemente es razonable y oportuno no ofrecer esta ruta. Nosotros lo que intentamos con todas nuestras rutas es un compromiso de permanencia en el tiempo. Pero cuando son rentables y, ahora, lamentablemente no lo es.

De momento, hemos decidido dejarlo en stand by hasta noviembre. Veremos cómo evoluciona la isla y la demanda para ese momento y en ese sentido actuaremos. Ahora mismo, ese avión que volaba a La Habana se está utilizando para otros destinos más atractivos.

¿Cómo va el Plan de Vuelo 2030 de Iberia? ¿Cuántos aviones van a recibir en lo que queda de año?

Pues como ya dijimos hemos invertido en él unos 6.000 millones de euros para ejecutarlo.

Cuando lo lanzamos hace un año teníamos 42 aviones de largo alcance, nada más. Ahora, un año después, tenemos 51 y pretendemos alcanzar los 70 a partir de 2030-2031. Más o menos.

Y a partir de ahí también queremos ofrecer mejores inversiones para los clientes que siguen con la apertura de la nueva sala vip en Barajas que se inaugurará en las próximas semanas. También, tenemos en mente renovar todas nuestras cabinas, invertir en el servicio a bordo y en nuevos empleados, así como en sus convenios laborales y las condiciones que tienen.

Por otro lado, estamos destinando una parte del presupuesto a sistemas de Inteligencia Artificial (IA) y en el mantenimiento de nuestras instalaciones. Con esto, tenemos un plan sólido, pero también somos muy prudentes con la contención de costes.

Y dentro de este nuevo Plan de Vuelo entra la nueva “Ciudad Iberia” en la Muñoza ¿En qué punto está? ¿Para cuánto estará lista?

Ahora mismo, seguimos trabajando en ello. Todo este proceso tiene una cadencia administrativa, burocrática, jurídica, que tienes que ir haciendo poco a poco y siguiendo los pasos. Igualmente, no tenemos prisa, queremos hacerlo bien.

El proyecto está en marcha. Y va a estar enfocado, como ya comentamos, en desarrollar el negocio de motores de mantenimiento, fundamentalmente en nuevos hangares. Se van a construir instalaciones para la formación de pilotos y TCP -tripulante de cabina de pasajeros o auxiliar de vuelo-, así como espacios para catering. También, vamos a trasladar todo el área corporativa.

¿Cuándo va a estar? Pues dentro de los plazos de estimación queremos que esté, sin duda, dentro de los plazos enmarcados en el Plan de Vuelo. Más o menos a partir de 2030.

Este año Iberia cerró un ERE voluntario para casi 1.000 empleados. ¿Ya se ha ejecutado?

Sí, está en fase de ejecución. Se trata de un ERE voluntario que todos los sindicatos de Iberia apoyaron. Ha sido muy satisfactorio tanto para la empresa como para el trabajador. No se trata de sustituir o reducir la plantilla, sino de encontrar perfiles adecuados para poder ejecutar este nuevo plan. Nosotros vamos a tener más aviones y para atender esos necesitamos profesionales especializados.

Por eso, se le facilita al trabajador que lleva muchos años en la compañía y que tiene una edad, una salida digna y muy razonable.

No se trata de sustituir o reducir la plantilla, sino de encontrar perfiles adecuados para poder ejecutar este nuevo plan

Ha sido un win-win para todos. La prueba es que no ha habido ni un sólo sindicato de los 11 que hay en Iberia que se haya opuesto a este proceso.

¿Siguen manteniendo el 20% de Air Europa o planean salir del accionariado?

Nosotros no participamos en las decisiones de Europa es un órgano ejecutivo. Pero bueno es una inversión financiera que tenemos ahí establecida y que en su momento se irá viendo como evoluciona.

Por el momento, nuestra participación se va a mantener y no tenemos planteado salir del accionariado.

Por último, han inaugurado una nueva ruta Madrid-Toronto, ¿Qué esperan de ello?

La apertura de la ruta a Canadá es una demostración de que estamos trabajando en la dirección correcta para conectar España y Madrid no sólo con nuestro mercado tradicional, que es el de América Latina, sino por abrir nuevos esquemas y nuevos horizontes.

Además, se ha demostrado que es un país que está apostando por un turismo de mucha calidad.

La inversión canadiense hacia Madrid y viceversa se está multiplicando. Nosotros que ya cumplimos el año que viene 100 años, queremos ser una herramienta clave para la internacionalización de nuestras empresas.

Es decir, cuando hay una conexión directa entre dos ciudades, el turismo, por supuesto, aumenta radicalmente, pero también la inversión en desarrollo económico, en el producto interior bruto (PIB) y en la creación de empleo de calidad. Y hemos visto en Canadá una oportunidad para ello.