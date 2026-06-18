El Corte Inglés se alía con la hotelera IHG para abrir el hotel de lujo en Madrid que proyecta desde 2022

La apertura supone el regreso de El Corte Inglés al sector hotelero, tras su anterior alianza con Palladium Hotel Group y el éxito de su filial Viajes El Corte Inglés.

La inversión estimada para el proyecto es de 6,8 millones de euros y se espera una ganancia anual de 1,7 millones, según datos iniciales de 2022.

El hotel estará ubicado en dos edificios anexos a su centro comercial de Goya, en el Barrio de Salamanca, y contará con cinco estrellas, 100 habitaciones y más de 9.000 m².

El Corte Inglés se ha aliado con InterContinental Hotels Group (IHG) para abrir un hotel de lujo Kimpton en Madrid, previsto para 2030.

El futuro hotel que El Corte Inglés proyecta desde 2022 va cogiendo forma. La compañía ha cerrado esta semana un acuerdo con el gigante InterContinental Hotels Group (IHG) para convertir dos edificios anexos a su centro comercial de Goya, en pleno Barrio de Salamanca (Madrid), en un hotel de la marca Kimpton.

El acuerdo implica la gestión por parte de IHG del hotel, propiedad de El Corte Inglés, que abrirá en 2030, según avanza Expansión y confirma la empresa a EL ESPAÑOL-Invertia.

El hotel tendrá una categoría cinco estrellas, contará con una superficie de más de 9.000 metros cuadrados y con unas 100 habitaciones distribuidas en siete plantas.

En mayo de 2022, el Ayuntamiento de Madrid dio luz verde al proyecto El Corte Inglés para convertir dos edificios de la empresa (ubicados entre las calles Goya y Conde de Peñalver de Madrid) en un hotel de lujo.

Ya en su momento se especificó que debía pasar por una reforma, pero teniendo en cuenta que la parcela agrupada mantiene la protección de todas las fachadas exteriores del conjunto.

Además, en el inmueble de la calle Goya 89 está protegido un local comercial (La Casa del Bacalao), con calificación de Nivel 2 referida a la protección exterior estructural, y sin protección interior.

El propio edificio cuenta con 100 años de historia. Se trata de un inmueble típico residencial multifamiliar de primer tercio del siglo XX cuyo catastro data de 1920.

La fachada exterior, el portal y dos núcleos de comunicación vertical del edificio de la calle Conde de Peñalver necesitarán una restauración obligatoria.

En la memoria económica del proyecto, los grandes almacenes estimaban ganar 1,7 millones de euros anuales.

Parte de estos ingresos procederán de su principal uso como hotel, calculados en 2.474.700 euros.

Para ello, la tarifa media diaria (ADR, por sus siglas en inglés) sería de 120 euros por habitación con unos ingresos por habitación (RevPAR) de 60 euros. La ocupación media anual alcanzará el 50%. A esto hay que añadir gastos adicionales en el restaurante y otros servicios hoteleros.

En total, la compañía presidida por Cristina Álvarez calculó una inversión de 6,8 millones en su futuro hotel.

No obstante, estas cifras forman parte de un proyecto presentado en 2022, por lo que podrían actualizarse a los precios actuales de mercado.

Regreso a los hoteles

La apertura de este hotel supone el retorno de El Corte Inglés al negocio hotelero. Y no lo hace con una hotelera cualquiera.

IHG es una de las compañías hoteleras multinacionales más grandes del mundo. Opera más de 7.000 hoteles en más de 100 países.

En Madrid gestiona diez hoteles de diversas marcas. El más conocido es el InterContinental Madrid, en pleno Paseo de la Castellana.

Cabe recordar que los grandes almacenes tuvieron una alianza con Palladium Hotel Group, la hotelera de la familia Matutes.

Sin embargo, el acuerdo terminó hace tres años tras vender el 50% que tenía en Only You.

La compañía familiar cuenta con experiencia en el sector turístico a través de su filial Viajes, uno de sus negocios más rentables.

En el ejercicio 2025, Viajes El Corte Inglés registró un volumen global de ingresos de 3.489 millones de euros, con una cifra de negocios de 2.117 millones, lo que representa un crecimiento del 3,1%.