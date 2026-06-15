American Express ofrece 602 millones de euros a Tripadvisor por comprar la plataforma de reservas TheFork

TheFork conecta a millones de comensales con más de 50.000 restaurantes en 11 países europeos, incluyendo España, donde operaba como El Tenedor.

TheFork continuaría operando con su equipo directivo actual y se beneficiaría del respaldo global de American Express.

La operación busca fortalecer la oferta gastronómica de American Express en Europa y ampliar su red de restaurantes disponibles para reserva.

American Express propone comprar la plataforma de reservas TheFork a Tripadvisor por 602 millones de euros.

American Express ha anunciado su intención de comprar la plataforma de reservas online y soluciones de gestión de reservas TheFork a Tripadvisor, con el objetivo de ampliar su oferta de restauración en la región.

Según los términos de la propuesta, American Express adquiriría TheFork a Tripadvisor por 700 millones de dólares en efectivo (602 millones de euros).

Se espera que la operación propuesta se cierre antes de que finalice 2026, sujeta al proceso de información y consulta con los representantes de los trabajadores y al cumplimiento de las condiciones habituales para este tipo de operaciones, incluidas las correspondientes aprobaciones regulatorias pertinentes.

La propuesta de adquisición se enmarca en la estrategia global en el entorno de la restauración de American Express y en las previas y exitosas adquisiciones de plataformas digitales de restauración como Resy y Tock.

Con la propuesta de adquisición de TheFork, American Express ampliaría su oferta gastronómica en Europa y reforzaría su capacidad para ofrecer a sus titulares y comensales acceso a restaurantes de gran demanda.

En conjunto, se espera que estas plataformas amplíen la red de restauración de American Express hasta los 75.000 establecimientos disponibles para reserva.

Al tiempo que impulsaría el crecimiento continuo de su negocio internacional, un motor clave del crecimiento global de la compañía.

TheFork

Tras el cierre de la potencial operación, TheFork continuaría operando bajo su actual equipo directivo, al tiempo que se beneficiaría del alcance global y del sólido respaldo de American Express.

Fundada en 2007, TheFork ofrece a los restaurantes herramientas para gestionar reservas, interactuar con sus clientes y optimizar sus operaciones, ayudándoles a mejorar su actividad y a ofrecer a los comensales una experiencia de reserva sencilla y fluida.

TheFork conecta a millones de comensales con más de 50.000 restaurantes en 11 países europeos a través de su plataforma de gestión de reservas para restaurantes.

En España también está presente, aunque se la conoce más por su anterior nombre, El Tenedor.