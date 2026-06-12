España vota contra el nuevo reglamento de derechos de los pasajeros aéreos por no blindar el equipaje de mano gratuito

Se mantiene el derecho a indemnización por retrasos superiores a tres horas, con compensaciones de entre 250 y 600 euros según la distancia.

La reforma obliga a incluir el equipaje de mano en el precio del billete y permite llevar gratis un artículo personal bajo el asiento.

El acuerdo fue ratificado pese a la oposición de España y Letonia, y a la abstención de Finlandia y Austria.

España votó en contra del nuevo reglamento de derechos de los pasajeros aéreos de la UE por no garantizar el equipaje de mano gratuito.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha votado este viernes en contra del acuerdo alcanzado entre la presidencia chipriota de la UE y los negociadores de la Eurocámara sobre el nuevo reglamento de derechos de los pasajeros aéreos por considerar que no blinda de forma suficiente el equipaje de mano gratuito en cabina.

Además de España, Letonia ha votado en contra, mientras que Finlandia y Austria se han abstenido, según han confirmado a EL ESPAÑOL-Invertia fuentes europeas. En todo caso, los cuatro países no han logrado reunir una minoría de bloqueo suficiente, por lo que el acuerdo ha sido ratificado por los embajadores de los Veintisiete.

Ahora es el turno del Parlamento Europeo, que tiene previsto ratificar el acuerdo el próximo lunes. El nuevo reglamento, cuya tramitación ha costado años, entrará en vigor 12 meses después de su publicación en el Diario Oficial de la UE.

La reforma establece por primera vez que los pasajeros tendrán derecho a llevar de forma gratuita en cabina un "artículo personal" (como un bolso, mochila o bolsa de portátil) que quepa debajo del asiento (Medidas 40x30x15).

Por lo demás, el nuevo reglamento obliga a las compañías aéreas a incluir desde el primer momento en el precio del billete el equipaje de mano, con el objetivo de reforzar la transparencia y facilitar la comparación de tarifas. En el caso de los pasajeros que no viajen con maleta, las aerolíneas podrán descontar ese coste.

"Hay un obstáculo en este momento que para nosotros no es salvable que es el tema de los equipajes de cabina", explicó el ministro Óscar Puente, durante el último Consejo de Transportes celebrado el 8 de junio en Luxemburgo. "La postura de España es clara, y es que nosotros defendemos el derecho de los pasajeros a portar un equipaje en cabina que sea suficiente", dijo.

De hecho, Bruselas mantiene abierto un procedimiento sancionador contra España por multar a las aerolíneas que cobran el equipaje de mano, por considerar que las sanciones vulneran la normativa de la UE en materia de servicios aéreos, y en particular la libertad de las aerolíneas para fijar sus precios.

Aparte de la cuestión del equipaje, la reforma mantiene intacto el derecho a compensación por retrasos superiores a tres horas, con indemnizaciones de entre 250 y 600 euros en función de la distancia del vuelo. La mayoría de los Estados miembros —entre ellos no estaba España— defendían rebajar este derecho, pero finalmente se han impuesto las tesis de la Eurocámara, que se ha opuesto a cualquier recorte.

"El Parlamento Europeo prometió a los pasajeros que sus derechos no se verían recortados y hemos cumplido. La decisión adoptada hoy por los Estados miembros de la UE lo demuestra. Se conserva el umbral de las tres horas, se mantienen las compensaciones y se añaden nuevos derechos respecto a la normativa vigente", ha destacado el principal negociador de la Eurocámara en esta materia, el eurodiputado popular búlgaro Andrey Novakov.