Volotea recula: pone fin a los recargos en los billetes por el alza del precio del petróleo

Volotea asegura que no habrá cancelaciones de vuelos durante la temporada de verano.

La decisión llega tras la advertencia de la Comisión Europea a las aerolíneas sobre la ilegalidad de aplicar recargos retroactivos por la subida del queroseno.

La política de recargos, denominada ‘Fair Travel Promise’, dejará de aplicarse a nuevas reservas a partir del 10 de junio de 2026.

Volotea elimina el recargo de hasta 14 euros por el alza del precio del combustible en los billetes reservados desde el 16 de marzo.

Volotea ha puesto fin a la iniciativa ‘Fair Travel Promise’ a través de la cual aplicaba un recargo de hasta 14 euros en los billetes ya reservados desde el pasado 16 de marzo debido al aumento de los precios del combustible de aviación por la guerra en Irán.

Esta política dejará de aplicarse a las nuevas reservas realizadas a partir del 10 de junio de 2026.

La decisión llega justo un mes después de que la Comisión Europea advirtiera a las aerolíneas de que no podían aplicar recargos retroactivos por la subida del queroseno.

La aerolínea española defiende que aplicó esta medida en un contexto excepcional marcado por “el aumento repentino e imprevisto del precio del combustible como consecuencia del conflicto en Oriente Medio”.

No fue la única en el mundo. Otras como Air France-KLM en Europa tomaron el mismo camino, y muchas aerolíneas asiáticas también.

“A medida que las tensiones geopolíticas y su impacto en los costes energéticos se han prolongado, los desafíos que afronta el sector aéreo han evolucionado hacia retos de carácter más estructural, que requieren soluciones sostenibles a largo plazo”, añade en un comunicado.

De hecho, según la compañía esta política tuvo una “elevada” aceptación y a ella se acogieron el 97% de sus pasajeros.

Recordemos que ‘Fair Travel Promise’ permitía cambios/cancelaciones hasta 4 horas antes del vuelo y aplica un recargo variable de hasta 14 euros (según mercado) siete días antes de la salida, evitando así cargos fijos arbitrarios.

Por último, Volotea también ha confirmado que no está prevista ninguna cancelación de vuelos durante la temporada de verano.