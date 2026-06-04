Ávoris compra la plataforma de viajes y entradas Atrápalo

Las claves

Las claves Generado con IA Ávoris ha adquirido el 100% del capital de Atrápalo, plataforma online de viajes y ocio, en una operación sujeta a la aprobación de la CNMC. La integración de Atrápalo refuerza la posición de Ávoris en el negocio digital B2C y amplía su oferta en la venta de entradas, actividades y experiencias de ocio. Atrápalo, fundada en 2000 en Barcelona, opera en España y ocho países de Latinoamérica, lo que impulsará la expansión internacional de Ávoris. La operación generará sinergias en distribución, comercialización digital y desarrollo tecnológico, beneficiando a clientes, proveedores y socios estratégicos de ambas compañías.

Ávoris (B The Travel Brand y Viajes Halcón) ha alcanzado un acuerdo para la adquisición del 100% del capital de Atrápalo, una de las plataformas online de viajes y ocio más reconocidas del mercado ibérico y latinoamericano.

La operación, de la que no ha trascendido el precio por confidencialidad, está sujeta a la aprobación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

Con esta adquisición, Ávoris da un paso decisivo para consolidar su liderazgo en todos los canales de distribución turística, según informa la compañía integrada en el grupo Barceló.

Si el grupo ya ocupa una posición de referencia en el turismo tradicional gracias a su amplia red de agencias, turoperadores y marcas especializadas, la incorporación de Atrápalo refuerza de manera notable su peso en el negocio B2C digital, donde ya operaba a través de marcas como Muchoviaje y TuBillete.com.

La integración permitirá generar sinergias en distribución, comercialización digital, gestión de inventario y desarrollo tecnológico, además de ampliar la oferta disponible para los clientes de ambas compañías.

Fundada en Barcelona en el año 2000, Atrápalo se ha convertido en una de las plataformas online de referencia para la comercialización de viajes, hoteles, vuelos, escapadas, entradas, actividades y ocio.

La compañía opera actualmente en España, Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, México, Panamá y Perú, consolidando una presencia internacional construida durante más de dos décadas de actividad.

Esta operación se une a la reciente apertura de Welcometickets, reforzando la posición de Ávoris en un segmento con gran potencial de crecimiento: la venta de entradas, actividades y experiencias de ocio.

Atrápalo cuenta con una sólida trayectoria en este ámbito, incorporando a la oferta del grupo una propuesta consolidada en espectáculos, actividades culturales, escapadas y experiencias, complementaria a sus actuales líneas de negocio turístico.

Asimismo, la adquisición supone un importante impulso para la expansión internacional de Ávoris.

La presencia de Atrápalo en nueve países permitirá al grupo acelerar su desarrollo en mercados estratégicos de Latinoamérica

Ávoris y Atrápalo afrontan esta nueva etapa con el objetivo de generar nuevas oportunidades de crecimiento para clientes, proveedores, agencias y socios estratégicos, reforzando su capacidad para responder a la evolución del mercado turístico y a las nuevas formas de consumo de los viajeros con la irrupción de la IA en todos los ámbitos del sector turístico.