Meliá deja de operar 15 hoteles en Cuba por la amenaza de sanciones de Estados Unidos

Meliá sigue así los pasos de otras cadenas, como Iberostar, Minor Hotels y Royalton Hotels & Resorts, que también han abandonado la gestión hotelera en Cuba.

La mayoría de estos hoteles ya estaban cerrados por problemas energéticos y la baja demanda en la isla.

La decisión afecta a hoteles como Gran Hotel Bristol Habana Vieja, Meliá Jardines del Rey, Paradisus Varadero y Sol Cayo Santa María, entre otros.

Meliá ha decidido dejar de operar 15 hoteles en Cuba debido a la amenaza de sanciones de Estados Unidos contra empresas extranjeras vinculadas a Gaesa.

Meliá sigue los pasos de Iberostar y deja de operar 15 hoteles en Cuba. Lo hace por el ultimátum de Estados Unidos hasta el 5 de junio para sancionar a empresas extranjeras que operan en la isla en relación con Gaesa, conglomerado militar que controla más de la mitad del PIB cubano.

Ante los acontecimientos y circunstancias que van sucediendo en el contexto geopolítico, social, legal y económico de Cuba, la filial de Meliá en el país, la entidad portuguesa Ilha Bela, ha adoptado la decisión de concluir de forma inmediata la prestación de los servicios de gestión y comercialización, así como la cesión de uso de nuestras marcas hoteleras.

“Esta decisión, ya avanzada el pasado 26 de mayo a la propiedad de estos hoteles y que les ha sido confirmada en el día de hoy, ha sido tomada desde un profundo sentido de responsabilidad empresarial”, señala la cadena hotelera en un comunicado.

También explica que responde y es consecuencia de una combinación de circunstancias sobrevenidas ajenas a la capacidad de gestión o actuación de Ilha Bela, las cuales, todas ellas, han impactado “de forma significativa en la operativa, legalidad y seguridad en la prestación de los referidos servicios para estos hoteles”.

A pesar de ello, la compañía balear detalla que el impacto de esta decisión es “limitado” en tanto la gran mayoría de los hoteles antes indicados se encuentran actualmente cerrados y carentes de actividad como consecuencia de los problemas energéticos y de caída de la demanda que viene sufriendo Cuba.

Los 15 hoteles que Meliá deja de operar • Gran Hotel Bristol Habana Vieja Member of The Meliá Collection • Innside Catedral Habana • Meliá Buena Vista • Meliá Cayo Santa María • Meliá Jardines del Rey • Meliá Las Dunas • Meliá Península Varadero • Paradisus Los Cayos • Paradisus Princesa Mar • Paradisus Río de Oro • Paradisus Varadero • Sol Caribe Beach • Sol Cayo Santa María • Sol Río de Luna y Mares • Sol Varadero Beach

No obstante, Ilha Bela está activando y llevando a cabo planes específicos para acometer una desafiliación ordenada de estos hoteles.

Igualmente, se están implementando los oportunos protocolos para informar de manera transparente a proveedores y clientes.

Esta decisión de Meliá se suma a la tomada por Iberostar de dejar también de operar 12 hoteles en la isla.

Por su parte, Minor Hotels optó en febrero por retirarse de Cuba y dejar de gestionar los dos establecimientos que operaba en La Habana bajo la marca NH.

Además, Royalton Hotels & Resorts, anteriormente Blue Diamond Resorts, también determinó recientemente suspender su actividad en la isla, consistente en una gestión de 62 hoteles bajo 10 marcas diferentes. Entre ellos se encontraban el Royalton Paseo del Prado y el Hotel Inglaterra en la capital.