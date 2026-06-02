España recibe 26,5 millones de turistas hasta abril, un 3,4% más y dispara el gasto un 6,7%

El gasto medio por turista en abril fue de 1.291 euros, un 2,1% más que el año anterior, y el gasto medio diario alcanzó los 189 euros.

En abril, llegaron más de 9 millones de turistas, siendo Reino Unido, Francia y Alemania los principales países emisores.

El gasto de los turistas internacionales subió un 6,7%, alcanzando los 36.703 millones de euros entre enero y abril.

España recibió 26,5 millones de turistas internacionales hasta abril de 2026, un 3,4% más que en el mismo periodo del año anterior.

España sigue batiendo récord turístico mes tras mes. En los cuatro primeros meses de 2026 el número de turistas que visitaron España aumentó un 3,4% y rozó los 26,6 millones.

Hasta abril, el gasto total de los turistas internacionales aumentó un 6,7% y alcanzó los 36.703 millones de euros, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

El gasto total de los turistas internacionales en el cuarto mes del año 2026 asciende a 11.600 millones de euros, un 7,4% más que en abril del año anterior.

En cuanto al número de turistas internacionales que llegaron a España en abril, la cifra supera levemente los 9 millones, con un crecimiento del 5,2% en relación con el mismo periodo del año anterior.

En cuanto a los visitantes, los principales países emisores en abril fueron Reino Unido (con 1,7 millones turistas y un aumento del 2,7% respecto al mismo periodo de 2025), seguido de Francia (1,3 millones y un aumento del 5,1%) y Alemania (con 1,2 millones, un 9,1% menos).

Estos datos de abril confirman un primer cuatrimestre en el que se mantiene el crecimiento del gasto por encima del incremento en el ritmo de las llegadas.

En el cuarto mes de 2026, Reino Unido fue el país con mayor gasto acumulado (15,9% del total), con un crecimiento del 4,7%, seguido de Alemania (12,5% del total), que disminuyó su gasto un 8,7% en este mes, y Francia (un 9,5% del total), con un aumento del 12,7%.

En el capítulo de gasto, destaca en abril el conjunto de países del ‘resto del mundo’, cuyo desembolso crece un 13,3%.

Por otro lado, las comunidades autónomas de destino principal con mayor peso en el gasto de los turistas en abril fueron Cataluña (con el 19% del total), Andalucía (16%) y Comunidad de Madrid (15,7%).

Gasto medio

En el mes de abril, el incremento del gasto de los turistas internacionales fue 2,2 puntos porcentuales superior al aumento del número de visitantes extranjeros. Continúa así una tendencia que viene de años pasados y que está teniendo su prolongación en los primeros meses de este 2026.

Durante este mes, cada turista gastó un promedio de 1.291 euros, lo que representa un incremento del 2,1% respecto a abril del año anterior.

El gasto medio diario de los visitantes creció un 1,4% en tasa interanual, situándose en 189 euros.

Por otro lado, la duración de la estancia mayoritaria entre los turistas fue de cuatro a siete noches, con casi 4,6 millones y un aumento anual del 2,7%. Además, más de 7,1 millones de turistas viajaron sin paquete turístico en abril, un 5,3% más.