Bad Bunny alimenta el efecto ‘gig-tripping’ en España: hoteles y trenes se llenan de fans en Madrid y Barcelona

El fenómeno 'gig-tripping' está impulsando el turismo de eventos en España, generando ingresos para hoteles, restaurantes y comercios locales.

El tráfico ferroviario hacia Madrid y Barcelona aumentará significativamente, con Albacete y Lyon liderando el crecimiento de desplazamientos.

La ocupación hotelera en Madrid alcanzará hasta el 87% durante las fechas de los conciertos, beneficiando al sector turístico.

Bad Bunny ofrecerá diez conciertos en Madrid y dos en Barcelona en 2026, vendiendo 600.000 entradas en total.

Bad Bunny es todo un ídolo de masas. Y como estrella mundial todo lo que genera a su alrededor es un negocio redondo del que el turismo en España también se va a beneficiar estos días.

Especialmente Madrid, donde el puertorriqueño ofrecerá una decena de conciertos en el Riyadh Air Metropolitano. En concreto, serán los días 30 y 31 de mayo de 2026 y 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14 y 15 de junio. Antes pasará por Barcelona los días 22 y 23 de mayo. En total, se han vendido 600.000 entradas.

Para estas fechas, coincidiendo también con la visita a la capital del Papa León XIV, la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid (AEHM) estima una ocupación media del 81,82% en los establecimientos hoteleros.

Según las previsiones de la AEHM, los mayores niveles de ocupación se alcanzarán el sábado 6 de junio, con un 87,18%, seguido del domingo 7 de junio, con un 85,35%, y del viernes 5 de junio, con un 83,30%.

Y lo mismo ocurre con el tren como medio de transporte. Madrid registra un fuerte incremento de viajes durante el periodo comprendido entre el 29 de mayo y el 15 de junio, según datos de la plataforma de reservas de tren y autobús Trainline.

Albacete lidera el crecimiento de desplazamientos hacia la capital respecto al mes anterior (+138%), seguida de Girona (+113%) y Tarragona (+111%).

Asimismo, destacan los incrementos desde A Coruña (+49%), Valladolid (+42%), Málaga (+41%), Alicante y Murcia (ambas +39%), Barcelona y Valencia (ambas +35%).

Y para los conciertos del cantante en Barcelona (22 y 23 de mayo) también se nota la afluencia por tren. Lyon lidera el crecimiento de viajes hacia la capital catalana respecto al mes anterior (+43%).

Y notables son también los incrementos desde Valencia (+33%) y Madrid (+19%).

Para Pedro García, general manager de Trainline en Europa, "los repuntes en la demanda que estamos registrando para las fechas de los conciertos de Bad Bunny demuestran la consolidación del tren como la opción preferida para asistir a grandes eventos musicales".

Estos conciertos están dentro de la gira con la que está recorriendo el planeta en este 2026 presentando su último trabajo, 'Debí tirar más fotos', con temas que ya se han convertido en himnos como el que da título al disco, 'DtMF', 'Baile inolvidable', 'Nueva Yol', 'Café con ron' o 'Lo que le pasó a Hawaii'.

'Gig-tripping'

Este tipo de eventos musicales que mueven masas de fans se conoce como el turismo de eventos o gig-tripping.

Hablamos de una tendencia turística en auge estos últimos años donde los viajeros planifican sus vacaciones basándose en conciertos, festivales o giras de sus artistas favoritos, a menudo cruzando fronteras.

Esto permitirá dejar muchos ingresos en las ciudades de Madrid y Barcelona, especialmente de aquellos fans que viajen desde otras ciudades y países y aprovechen para pasar unos días en estas ciudades.

De ahí que bares y restaurantes también se beneficien de este fenómeno cultural, así como tiendas y establecimientos de moda.