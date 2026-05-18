Ryanair gana 2.260 millones de euros en su año fiscal 2026, un 40% más y prevé alcanzar los 216 millones de pasajeros

Ryanair prevé alcanzar los 216 millones de pasajeros el próximo año, aunque advierte sobre el aumento de impuestos medioambientales y la volatilidad del precio del combustible.

Los ingresos auxiliares crecieron un 6% y ya suponen casi el 25% de la facturación total.

La aerolínea transportó 208,4 millones de pasajeros, un 4% más, pese a retrasos en la entrega de aviones.

Ryanair obtuvo un beneficio neto de 2.260 millones de euros en su año fiscal 2026, un 40% más que el ejercicio anterior.

La low cost Ryanair demuestra su fortaleza en un sector marcado por la incertidumbre por la crisis del petróleo. La irlandesa cerró su ejercicio fiscal 2025-2026 (hasta el 31 de marzo) con un beneficio anual neto de 2.260 millones de euros, el 40 % más que en el ejercicio anterior.

La aerolínea de bajo coste atribuyó el repunte de las ganancias a una reducción del gasto y al incremento de su facturación, impulsada por el crecimiento del tráfico de pasajeros.

En los doce meses hasta abril, Ryanair ingresó 15.540 millones de euros, el 11% más, y transportó 208,4 millones de usuarios en el periodo, el 4% más a pesar de los retrasos en la entrega de 29 aviones B-8200.

La aerolínea precisó que la cifra de beneficios netos no incluye una provisión extraordinaria de 85 millones de euros vinculada a una multa de 256 millones impuesta por las autoridades italianas de competencia el pasado diciembre, y que está pendiente de apelación.

Su consejero delegado, Michael O'Leary, destacó en la hoja de resultados que los ingresos auxiliares, que incluyen, entre otros, la prioridad de embarque o el consumo a bordo, y que representan casi el 25% de su facturación total, crecieron el 6%, hasta los 4.990 millones de euros.

De cara al próximo ejercicio, avanzó que prevé un crecimiento del tráfico de pasajeros del 4%, hasta los 216 millones.

Si bien advirtió que los impuestos medioambientales de la Unión Europea podrían aumentar “en otros 300 millones de euros este año”, hasta un total de aproximadamente 1.400 millones de euros, “lo que hace que la UE sea menos competitiva”.

Conflicto

En cuanto al conflicto en Oriente Medio, la irlandesa asegura que ha generado “incertidumbre económica y aún desconocemos cuándo se reabrirá el estrecho de Ormuz”.

A pesar de ello, reconoce que Europa mantiene un suministro relativamente bueno de combustible para aviones, con importantes volúmenes procedentes de África Occidental, América y Noruega.

Sin embargo, alerta de que los precios al contado mundiales del combustible para aviones se han disparado por encima de los 150 dólares por barril y se prevé que se mantengan elevados con respecto a los niveles previos al conflicto durante algunos meses.

La estrategia de Ryanair en materia de cobertura de riesgos de combustible para aviones les garantiza tener el 80% del combustible para aviones del ejercicio fiscal 2027 cubierto a aproximadamente 67 dólares por barril.

Con ello, asegura que protegerá los beneficios del Grupo en los actuales mercados petroleros, muy volátiles, y ampliará su ventaja en costes frente a sus competidores de la UE durante el resto del ejercicio fiscal 2027.