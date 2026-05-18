La rescatada Viajes Marsans devuelve a la vida a Spanair y no descarta recuperar otras enseñas icónicas desaparecidas

Viajes Marsans no descarta recuperar otras marcas históricas del sector turístico si encajan con su visión de modernización y adaptación al contexto actual.

El objetivo es convertir Spanair en un ecosistema turístico y tecnológico con proyección internacional, facilitando conexiones para aerolíneas y operadores internacionales en España y Europa.

La operación ha sido liderada por Viajes Marsans, que también fue rescatada y relanzada recientemente por el empresario José Miguel Jiménez González.

Spanair regresa al mercado tras más de una década, pero no como aerolínea, sino como plataforma de distribución aérea y servicios turísticos.

Spanair dejó de operar como aerolínea en 2012 tras arrastrar graves problemas económicos y reputacionales derivados del accidente aéreo que causó la muerte de 154 personas en agosto de 2008. Más de una década después, la marca ha sido adquirida y devuelta al mercado.

No regresa como aerolínea tradicional. Sino como una plataforma de distribución aérea y servicios turísticos conectada con agencias, partners y operadores internacionales.

Detrás de esta adquisición está otra icónica marca del sector turístico: Viajes Marsans. Una enseña que curiosamente también fue rescatada y relanzada el pasado año de la mano de José Miguel Jiménez González.

El empresario turístico compró la marca y le dio vida como una central de reservas y agencias franquiciadas que nada tienen que ver con la anterior gestión que la llevó a la ruina.

Ahora ha vuelto a ejecutar una operación parecida, pero con Spanair.

"Nuestro objetivo es transformar una marca histórica en un gran ecosistema turístico y tecnológico con proyección internacional, aprovechando el enorme reconocimiento que Spanair sigue teniendo más de una década después", señalan fuentes de la compañía a este periódico.

La idea es que Spanair actúe también como puente para aerolíneas, operadores y proveedores internacionales que quieran reforzar su presencia y distribución en España y en el mercado europeo.

Esto será en un inicio, pero más adelante habrá más novedades que anunciarán a su debido tiempo. Desde Viajes Marsans aseguran que llevarán a cabo nuevas integraciones y acuerdos vinculados a esta nueva etapa.

¿Otros rescates?

Viajes Marsans, Spanair y… puede que alguna más. Desde la compañía que ha resucitado estas dos icónicas marcas no descartan acometer otras operaciones de este estilo.

"Estamos abiertos a seguir desarrollando proyectos relacionados con marcas históricas del sector si encajan dentro de esa visión", dicen.

Hay que tener en cuenta que muchas empresas turísticas en los últimos años han quebrado. Ahí están casos como Viajes Marsans, Spanair, Cook’s Tours o Lunn Poly, que durante años tuvieron muchísimo peso dentro del sector turístico y de los viajes en Europa.

En su caso, además, hablan de proyectos y marcas que "forman parte de la estructura que estamos desarrollando alrededor del sector turístico y la distribución de viajes, cada una con un enfoque diferente", detallan.

Así, creen que muchas de esas marcas "todavía tienen recorrido si se adaptan al contexto actual". Por eso no rescatan marcas para mirar al pasado con nostalgia, sino para transformarlas y adaptarlas al sector turístico actual.