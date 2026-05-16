El conflicto en Oriente Próximo aupará a España hasta el récord de los 100 millones de visitantes internacionales

El gasto de los visitantes internacionales en España se prevé que aumente un 5,3% este año, manteniendo la competitividad de los destinos mediterráneos.

El sector turístico español crecerá un 3,7% en 2026 según el WTTC, igualando a Turquía y superando la media de la economía europea.

Las reservas hacia España han crecido, ya que turistas extranjeros priorizan destinos sin riesgos logísticos y con abastecimiento asegurado de combustible.

España alcanzará un récord histórico al superar los 100 millones de turistas internacionales en 2026, gracias a su imagen de destino seguro frente al conflicto en Oriente Próximo.

El conflicto en Oriente Próximo, así como la crisis del petróleo, mantienen en vilo al sector turístico. Pero, pese a que será más caro viajar este verano, España podrá beneficiarse de su condición de destino seguro.

Atraerá más turistas extranjeros y conseguirá romper la barrera de los 100 millones de viajeros internacionales. Los datos de reservas de las agencias a esta altura del año son positivos y muy parecidos a los del año anterior.

De hecho, en el caso de Destinia aseguran que las reservas con destino España han crecido. “España se beneficia de que muchos turistas extranjeros ven nuestro país como un refugio seguro donde pasar sus vacaciones”, señalan.

Además, las aerolíneas del Golfo Pérsico ya están empezando a recuperar una operativa más cercana a la normalidad, aumentando frecuencias y capacidad en varias rutas internacionales.

Y lo hacen con precios más competitivos que las europeas. En el Viejo Continente, Destinia observa incrementos del precio de los billetes de entre un 10% y un 15% respecto al año anterior.

Más allá del precio, la principal preocupación es la posible falta de combustible en algunos países. Y en España el abastecimiento está asegurado para este verano.

“Se está manteniendo el ritmo de reservas en cifras muy parecidas al año pasado, pero es cierto que hay mucha incertidumbre como consecuencia de las noticias sobre el abastecimiento de carburante”, indica el presidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV), Carlos Garrido.

También se monitoriza el posible impacto del Hantavirus que, de momento, no se ha convertido en un foco de contagios.

Las compañías de cruceros “están manteniendo la cifra de negocios del año pasado”, aseguran desde la patronal de agencias de viajes. Incluso creen que se dispararán las reservas de última hora.

De ahí que nos encontremos ahora ante un viajero más precavido y cauteloso.

“Ante la incertidumbre, el viajero prioriza destinos donde no vaya a encontrarse sorpresas logísticas en el camino”, indica Ángel Alonso, Head of Customer Care de la compañía de seguros de viaje Heymondo.

Esta condición de destino seguro le permitirá a España romper la barrera de los 100 millones de turistas internacionales que no consiguió batir en 2025.

El año pasado se quedó a las puertas: recibió 96,8 millones de turistas internacionales, un 3,2% más que en 2024, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Ese año, el gasto total de los turistas internacionales alcanzó los 134.712 millones, un 6,8% más que en el año anterior.

En el caso de este 2026, en los tres primeros meses el número de turistas internacionales alcanzó los 17,5 millones, un 2,5% más. Es un crecimiento bajo para la fecha, pero que se espera que crezca.

Crecimiento en España

De hecho, el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés) estima que esta cifra aumentará en la medida que va avanzando el año.

De acuerdo con sus datos, el sector de viajes y turismo en España crecerá 3,7% en 2026, igualando a Turquía y superando el desempeño de la economía europea en general.

Asimismo, se proyecta que el gasto de los visitantes internacionales en España se eleve un 5,3% este año, subrayando la fortaleza y competitividad sostenidas de los destinos mediterráneos.