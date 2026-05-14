Aena relega las ofertas de Antonio Catalán y Grupo Lar para gestionar los hoteles de Barajas por ser más bajas

Los futuros hoteles, ubicados junto a las terminales, deberán tener al menos 300 habitaciones y una categoría predominante de 4 estrellas upscale.

En El Prat, sólo Momentum Velázquez junto con Hyatt ha presentado oferta, convirtiéndose en la opción favorita para gestionar el hotel.

Barceló es la potencial adjudicataria para Barajas con una oferta de 26,25 millones y un canon variable del 19%.

Aena ha relegado las ofertas de AC Hotels (Antonio Catalán) y Grupo Lar para gestionar los hoteles de Barajas por ser económicamente inferiores a la de Barceló.

La apertura de hoteles en Barajas y El Prat dentro del desarrollo estratégico de las ciudades aeroportuarias de estos aeropuertos ha despertado el interés de grandes cadenas hoteleras. Sin embargo, sólo dos (Barceló y Momentum junto con Hyatt) han sido las elegidas, dejando con un pie fuera a AC Hotels y el grupo inmobiliario Lar.

Esto supone que Antonio Catalán, presidente de AC Hotels, quien había hecho público su interés en gestionar alguno de estos hoteles, se quede prácticamente fuera de la puja.

Decimos prácticamente porque Barceló y Momentum son potenciales adjudicatarios. La adjudicación definitiva se producirá en el próximo Consejo de Administración de Aena. No obstante, en estas licitaciones ya no suele haber cambios de última hora.

Antonio Catalán presentó una oferta para pujar por los desarrollos hoteleros de Barajas a través de Belagua 2013, la sociedad mercantil principal y cabecera del grupo hotelero AC Hotels by Marriott.

La oferta incluye 12 millones de aportación adicional y un canon variable del 17% durante toda la vigencia del contrato.

Por su parte, el Grupo Lar ofreció 6,5 millones de euros de aportación y sólo un 12% de canon.

Pero ambas ofertas están por debajo de la de Barceló, la potencial adjudicataria para Aena.

Es decir, aunque siguen en el proceso de licitación, ambas han quedado prácticamente descartadas.

La candidatura de Barceló aporta de inicio 26,25 millones con un canon variable del 19%.

Además, se asegura un canon mínimo garantizado anual de 3.515.213 euros desde el primer año estabilizado.

Para gestionar el futuro hotel de Barajas hubo estas tres ofertas, mientras que para El Prat sólo una, la de Momentum Velázquez, junto con el operador Hyatt. Lo que la ha colocado directamente como potencial adjudicataria.

Su propuesta incluye una aportación adicional total de 9,1 millones de euros. Además, se asegura un canon mínimo garantizado anual 2,4 millones desde el primer año estabilizado.

Otra oferta de Momentum quedó excluida del proceso de licitación por insolvencia económica, pero no consta para que desarrollo pujó.

Hoteles

Estos desarrollos hoteleros, situados en parcelas junto a los terminales, cuentan con una ubicación privilegiada, y disponen de conexión directa con transporte público y fácil acceso al centro de las ciudades.

Ambos proyectos deberán contar con una capacidad mínima de 300 habitaciones, categoría predominante de 4 estrellas upscale, pudiendo albergar también cierta capacidad para categoría superior.

Además, deberán ser capaces de acoger distintos servicios típicos de un hotel aeroportuario entre los cuales se incluyen servicios gastronómicos, salas de reuniones, gimnasio, etc., siempre en línea con la estrategia que determine cada operador.

Estos son los primeros desarrollos hoteleros para los dos aeródromos bajo un modelo de gestión para los próximos 75 años.

Pero habrá más. En el plan inicial de Barajas, de las 295 hectáreas del plan inmobiliario hay cuatro reservadas para un hotel y oficinas en el entorno de las terminales 1, 2 y 3, y otras 66 hectáreas con la misma finalidad en la Terminal 4.

En el caso de Barcelona-El Prat, hay seis hectáreas junto a la T1 para oficinas y hoteles y otras dos en la Terminal 2 con uso exclusivo hotelero.