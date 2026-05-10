Quintana y los Constandse, los empresarios de los Panama Papers que vetaron a Ayuso en México por miedo a Sheinbaum

Quintana y los Constandse han estado envueltos en polémicas, incluido su vínculo con los Panama Papers y el uso comercial de la cultura maya, lo que llevó a sanciones legales recientes.

Grupo Xcaret es el mayor operador turístico de México, con negocios basados en concesiones de parques naturales y una relación estrecha con el turismo internacional y operadores españoles.

El veto se justificó para evitar que los Premios Platino se usaran como plataforma política, tras la amenaza de clausura del complejo hotelero si Ayuso asistía al evento.

El Grupo Xcaret, liderado por Miguel Quintana y los hermanos Constandse, vetó la presencia de Isabel Díaz Ayuso en los Premios Platino en México por presiones del Gobierno de Sheinbaum.

“El Gobierno de Sheinbaum ha sembrado el pánico entre los grandes empresarios mexicanos”. Así lo asegura un representante empresarial español con conocimiento del mercado mexicano.

Eso explicaría, a su juicio, que el Grupo Xcaret haya decidido asumir como propio el veto a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, en los Premios Platino que homenajean el cine Iberoamericano y que se celebraban este fin de semana en México.

Un anuncio que llegaba después de que fuentes próximas a la Comunidad de Madrid, dijeran que la gobernadora del estado de Quintana Roo, María Elena Hermelinda, comunicó que tenía órdenes de la presidenta mexicana de que "si Ayuso participaba en la entrega de los premios, suspendiera el evento".

La amenaza llegaba al punto de insinuar que si la presidenta regional pisaba el recinto, el complejo hotelero sería clausurado.

Así que ante esta posibilidad el propio Grupo Xcaret, que acogía en su Xcaret México la ceremonia, decidió emitir un contundente comunicado para asumir el veto con el objetivo de “prevenir que los Premios Platino sean utilizados como plataforma política”.

De este modo, el mayor grupo turístico de México se sumaba a las tesis de la presidenta mexicana. Evitando que Díaz Ayuso pudiera completar su viaje por el país en el que Sheinbaum le ha estado haciendo oposición de forma constante.

El movimiento de Xcaret llama la atención, pues al igual que la Comunidad de Madrid, es uno de los patrocinadores del evento.

Lizeth Álvarez, director comercial ejecutiva de Xcaret en Fitur 2026.

De hecho, Madrid es uno de los puntos esenciales en los que Xcaret hace promoción de su cadena hotelera.

Sus giras promocionales en la capital de España son sonadas, así como su presencia en Fitur, la Feria Internacional de Turismo.

De hecho, en la última edición fue una de las grandes protagonistas, aprovechando que México era el país invitado. ¿Su principal punto de promoción? Los Premios Platino.

Xcaret participó activamente en actos de la mano de operadores españoles como Soltour, del Grupo Piñero, con los que tiene una buena relación comercial.

Imagen del grupo Xcaret.

Sin embargo, los tentáculos de Sheinbaum también han sido capaces de dar la vuelta a esa buena relación de Xcaret con España en general y Madrid en particular.

“Es fácil de entender si conoces su modelo de negocio, basado en concesiones de explotación de Parques Naturales”, explican fuentes del sector turístico.

Se trata del mayor grupo del sector en México, recibe anualmente cuatro millones de turistas, que supone cerca del 10% del turismo internacional que llega al país.

Una empresa que explota complejos turísticos en parques naturales y culturales en Cancún y la Riviera Maya.

Una combinación entre lujo, cultura, naturaleza y todo ello bajo el paradigma de un turismo ecológico que presta especial atención a la biodiversidad.

¿Y quién está detrás de Xcaret? Miguel Quintana Pali, conocido cariñosamente como "el Arqui", un arquitecto y empresario mexicano nacido en 1945 en Boston.

Es considerado uno de los empresarios turísticos de mayor prestigio del país. Su carrera empresarial arranca en 1972 cuando creó la cadena de boutiques de muebles y decoración Pali.

Pero en 1985, su trayectoria da un giro radical. Al comprar 5 hectáreas en la Riviera Maya para construir su casa, descubrió que allí había cenotes y ríos subterráneos. Y decide crear un parque bajo el nombre de Xcaret.

Concesiones de Parques

En 1994 obtuvo, junto con sus socios, los hermanos Constandse (Óscar, Marcos y Carlos), la concesión del parque federal Xel-Há.

En tres décadas han logrado abrir cinco parques más (Xplor, Xplor Fuego, Xoximilco, Xenses y el recientemente inaugurado Xavage), además de excursiones turísticas, entre las que destacan Xichén y Xenotes.

Operan un total de 2.763 habitaciones. El proyecto integral de Grupo Xcaret contempla alcanzar 5.000 habitaciones.

A pesar de tener la bandera como sostenibilidad y respeto por la cultura del país, el espacio turístico ha protagonizado una gran polémica en los últimos años por el uso comercial de la cultura y simbología maya.

El Gran Consejo Maya de Quintana Roo y el Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor) denunciaron que el parque Xcaret usaba sin consentimiento adecuado símbolos, diseños y expresiones culturales mayas en su publicidad, romerías y material promocional.

Y en marzo de este año, llegó el gran revés para Xcaret. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que Grupo Xcaret debía retirar de sus espacios de publicidad cualquier elemento alusivo al patrimonio cultural maya.

Polémicas

Quintana y los hermanos Constandse fueron vinculados al escándalo de los Panama Papers y tuvieron que aclarar públicamente su relación después de que aparecieran mencionados en documentos de paraísos fiscales.

En concreto, los tres empresarios figuraban en Malta como accionistas de la empresa Deansfield Company Limited, constituida en diciembre de 2000.

Mediante un comunicado de prensa, los empresarios reconocieron su participación en una empresa registrada en Malta. Aseguraron entonces que no la habían creado ellos, sino un socio mayoritario con el que iniciaron la inversión en un hotel de la Riviera Maya.

Llegaron a asegurar que desde la fundación de esa empresa tomaron la decisión de depositar los beneficios de estas inversiones en México y pagar impuestos también en el país.

Todo ello para desligar su imagen de escándalo mundial que destapó como empresarios, políticos, artistas y funcionarios de todas partes del mundo crearon empresas en paraísos fiscales para evadir impuestos.

Como empresario de éxito también ha generado mucha polémica. Se ganó las críticas de hoteleros y ecologistas cuando propuso abrir un home port para cruceros en una propiedad adjunta al parque Xel-Há.

Y el pasado año generó bastante debate político su megaproyecto de canal interoceánico en México que presentó como alternativa al Canal de Panamá.