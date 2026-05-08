IAG gana 301 M€ en el primer trimestre, un 71% más, pero asume que su beneficio anual será menor por la crisis del fuel

Las claves

Las claves Generado con IA IAG ganó 301 millones de euros en el primer trimestre de 2026, un 71% más que el año anterior, pese a la crisis del petróleo. La compañía prevé que el aumento del coste del combustible afectará negativamente al beneficio anual, aunque tiene cubierto el 70% de este gasto para todo el año. Solo un 3% de la capacidad de IAG estaba expuesta a la región del Golfo antes del conflicto, y parte de esas rutas han sido reasignadas a destinos con mayor demanda. IAG estima que el coste de combustible alcanzará los 9.000 millones de euros en 2026 y espera recuperar el 60% del aumento mediante la gestión de ingresos y costes.

IAG muestra su fortaleza en el primer trimestre del año ante la crisis de petróleo derivada del conflicto en Oriente Próximo. El holding que engloba Iberia, British Airways (BA), Vueling y Aer Lingus ganó 301 millones de euros hasta marzo, un 71% más que en el mismo periodo del año anterior.

La compañía reconoce que tiene buenas coberturas (del 70% para todo el año), que se encuentra en una “posición única” y que no observan ningún problema con la disponibilidad de combustible en sus mercados principales.

De ahí que el primer trimestre se vio relativamente “poco afectado por el conflicto de Oriente Medio”.

No obstante, esperan que este tenga “un impacto más sustancial a lo largo del resto del año, a medida que el aumento del coste del combustible comience a hacerse notar”.

Como resultado, esperan que “nuestro beneficio sea inferior al previsto inicialmente al inicio del ejercicio”, asegura Luis Gallego, consejero delegado de IAG.

“Estamos gestionando activamente la incertidumbre generada por el aumento del precio del combustible y su impacto, tomando las medidas necesarias en materia de yields, costes y capacidad”, añade el directivo.

Gallego también celebra que en el primer trimestre el grupo consiguiera unos ingresos de 7.181 millones, un 1,9% más.

Crisis del fuel

La exposición de IAG al conflicto es baja. Alrededor del 3% de la capacidad estaba expuesta a la región del Golfo antes del inicio del conflicto, operada principalmente por British Airways, con menor exposición de Iberia y Vueling.

En total, la red afectada del Grupo incluía los Emiratos Árabes Unidos, Catar, Arabia Saudí, Baréin, Israel, Jordania y Chipre.

IAG asegura que una gran parte de esta red se ha reasignado. A corto plazo, esto implica añadir capacidad en rutas donde ahora hay una oferta reducida de plazas debido a la disminución de vuelos de las aerolíneas de Oriente Medio.

Algunos ejemplos son Bangkok, Singapur y Malé. British Airways también ha anunciado vuelos adicionales para este verano en rutas que ahora tienen una mayor demanda directa, como la India y Nairobi hacia Estados Unidos.

Según la curva de combustible a fecha de 5 de mayo de 2026, incluyendo las posiciones de cobertura y los costes de sostenibilidad, IAG estima que el coste de combustible ascendería a aproximadamente 9.000 millones de euros.

El grupo sigue ejecutando su política de coberturas de combustible y en la actualidad tienen cubierto el 70% para el resto del año mediante una combinación de instrumentos financieros.

“Esperamos recuperar alrededor del 60 % del aumento del coste del combustible durante este año mediante nuestras medidas para gestionar los ingresos y los costes”, señalan.

Esta situación les permite mantener su plan de continuar con la devolución del exceso de efectivo restante, por valor de 1.000 millones de euros.