España recibe 17,5 millones de turistas hasta marzo, un 2,5% más y dispara su gasto un 6,3%

El gasto medio por turista en marzo fue de 1.411 euros, con un aumento del 2,1%, y la estancia mayoritaria fue de cuatro a siete noches.

Reino Unido, Alemania y Francia fueron los principales países emisores de turistas en marzo, con incrementos en el número de visitantes.

El gasto de los turistas internacionales superó los 25.000 millones de euros, creciendo un 6,3% respecto al mismo periodo del año pasado.

España recibió 17,5 millones de turistas internacionales en el primer trimestre, un 2,5% más que el año anterior.

El turismo sigue creciendo en España. En los tres primeros meses del año, el número de turistas internacionales alcanzó los 17,5 millones, un 2,5% más, según los datos que publica hoy el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El gasto de los turistas internacionales asciende a más de 25.000 millones de euros, un 6,3% más que en el primer trimestre de 2025.

En cuanto al mes de marzo, el número de turistas internacionales que llegaron a España superó los 6,8 millones, con un crecimiento del 3,3% en relación al mismo periodo del año anterior.

Los principales países emisores en marzo fueron Reino Unido (con casi 1,3 millones turistas y un aumento del 2,1% respecto al mismo periodo de 2025); Alemania llegaron 924.088 nacionales, un 2,9% más, y de Francia llegaron 798.671 turistas (un 4,4% más).

En el tercer mes del año, el gasto total de los turistas internacionales fue de 9.600 millones de euros, un 5,4% más que en marzo del año anterior.

Reino Unido fue el país con mayor gasto acumulado (14,9% del total), un gasto que ni aumentó ni disminuyó, seguido de Alemania (13,4% del total), que aumentó su gasto un 0,1% en este mes, y Países Nórdicos (8,1% del total), que lo disminuyó un 0,5%.

Por otro lado, las comunidades autónomas de destino principal con mayor peso en el gasto de los turistas en marzo fueron Canarias (con el 25,8% del total), Andalucía (17,7%) y Cataluña (un 17%).

Gasto diario

En el mes de marzo, el incremento del gasto de los turistas internacionales fue 2,1 puntos porcentuales superior al aumento del número de visitantes extranjeros. Continúa así una tendencia que viene de años pasados y que no remite.

Durante este mes, cada turista gastó un promedio de 1.411 euros, lo que representa un incremento del 2,1% respecto a marzo del año anterior. El gasto medio diario de los visitantes creció un 4,8% en tasa interanual, situándose en 198 euros.

Por otro lado, la duración de la estancia mayoritaria entre los turistas fue de cuatro a siete noches, con casi 3,4 millones y un aumento anual del 4,1%. Además, más de 5,3 millones de turistas viajaron sin paquete turístico en marzo, un 3,9% más.