Immobel y Fort Partners compran el proyecto hotelero de lujo Four Seasons Marbella

Las claves

Las claves Generado con IA Immobel y Fort Partners han adquirido los terrenos en Marbella para desarrollar el proyecto hotelero y residencial de lujo Four Seasons. El proyecto incluirá un hotel Four Seasons de más de 100 habitaciones, apartamentos, casas adosadas y villas en una superficie de 32 hectáreas y 750 metros de acceso directo a la costa. Se prevé que la comercialización del complejo comience en 2027, tras ocho años de planificación y avances urbanísticos. El desarrollo contará con clubes de playa, oferta gastronómica, instalaciones deportivas y culturales, consolidando a Marbella como destino líder de lujo en el Mediterráneo.

Immobel y Fort Partners han comprado al empresario Ricardo Arránz los terrenos ubicados en Marbella para el futuro del proyecto Four Seasons Marbella.

La transacción refuerza significativamente la estructura de propiedad y de ejecución de uno de los pocos proyectos de lujo a gran escala en primera línea de playa en Europa.

Four Seasons Marbella se concibe como un destino residencial y hotelero de primer nivel, que combina una distribución de baja densidad, incluyendo apartamentos, casas adosadas, villas y un hotel, como "flagship", Four Seasons, con más de 100 habitaciones.

El proyecto se complementa con dos clubes de playa, una cuidada oferta gastronómica, instalaciones deportivas y de bienestar, y elementos culturales y educativos, todo ello enmarcado en un paisaje costero, según detalla en un comunicado la empresa Immobel.

El Master Plan ha sido desarrollado por un equipo de gran prestigio internacional, entre los que se incluye Meier Partners.

El terreno abarca aproximadamente 32 hectáreas, con unos 750 metros de acceso directo a la costa, en el que la presencia del hotel Four Seasons será el principal atractivo.

Situado a unos 3 kilómetros del casco antiguo de Marbella, lo que lo posiciona entre los escasos desarrollos residenciales de lujo frente al mar en la costa mediterránea.

El proyecto cuenta con el apoyo de importantes actores locales y se considera uno de los desarrollos de lujo más esperados de España, que, una vez finalizado, se prevé que reforzará la posición de Marbella como destino líder en el Mediterráneo.

2027

El proyecto se encuentra en una fase muy avanzada desde el punto de vista urbanístico, con el Plan Parcial en vigor, el marco urbanístico sustancialmente desarrollado y los próximos pasos centrados en la obtención de las pertinentes licencias de obra.

Tras ocho años de intensa planificación, coordinación y trabajo regulatorio, está previsto que la comercialización comience en 2027.

La demanda global de propiedades residenciales y hoteleras de ultralujo se ha fortalecido considerablemente en los últimos años, y el sur de Europa ha sido uno de los principales beneficiarios de este cambio.

El segmento residencial de ultra lujo continúa superando a otros mercados, impulsado por compradores internacionales que buscan segundas residencias e inversiones centradas en el estilo de vida, en ubicaciones seguras, soleadas y bien comunicadas, como Marbella.